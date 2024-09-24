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Armağan Çağlayan'dan Vefat Eden Yakın Arkadaşı Metin Arolat İçin Gözleri Dolduran Paylaşım

Armağan Çağlayan'dan Vefat Eden Yakın Arkadaşı Metin Arolat İçin Gözleri Dolduran Paylaşım

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
24.09.2024 - 14:23

Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Metin Arolat'ın ölümü hayranlarını ve sevenlerini çok sarstı. Yakın arkadaşı olan Armağan Çağlayan da, Metin Arolat'ın arkasından bugün yazdıklarıyla duygulandırdı...

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Metin Arolat'ın ani vedası hem hayranlarını hem de yakın arkadaşlarını yasa boğdu.

Metin Arolat'ın ani vedası hem hayranlarını hem de yakın arkadaşlarını yasa boğdu.

Özellikle yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, Arolat'ın erken ölümüyle en çok sarsılan isimlerden biri oldu.

Özellikle yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, Arolat'ın erken ölümüyle en çok sarsılan isimlerden biri oldu.

Metin Arolat, vefatından 2 gün önce Armağan Çağlayan'ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" programına katılmıştı.

Metin Arolat, vefatından 2 gün önce Armağan Çağlayan'ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" programına katılmıştı.

Armağan Çağlayan'ın duygu dolu paylaşımı şöyle 👇

Armağan Çağlayan'ın duygu dolu paylaşımı şöyle 👇

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