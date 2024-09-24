Armağan Çağlayan'dan Vefat Eden Yakın Arkadaşı Metin Arolat İçin Gözleri Dolduran Paylaşım
Armağan Çağlayan'dan Vefat Eden Yakın Arkadaşı Metin Arolat İçin Gözleri Dolduran Paylaşım
Geçtiğimiz gün kaybettiğimiz Metin Arolat'ın ölümü hayranlarını ve sevenlerini çok sarstı. Yakın arkadaşı olan Armağan Çağlayan da, Metin Arolat'ın arkasından bugün yazdıklarıyla duygulandırdı...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Metin Arolat'ın ani vedası hem hayranlarını hem de yakın arkadaşlarını yasa boğdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Özellikle yakın arkadaşı Armağan Çağlayan, Arolat'ın erken ölümüyle en çok sarsılan isimlerden biri oldu.
Metin Arolat, vefatından 2 gün önce Armağan Çağlayan'ın "Şimdiki Aklım Olsaydı" programına katılmıştı.
Armağan Çağlayan'ın duygu dolu paylaşımı şöyle 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın