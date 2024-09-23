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Metin Arolat'ın Ailesi İle İlgili Bilinmeyen Detayları Ahmet Hakan Açıkladı

Metin Arolat'ın Ailesi İle İlgili Bilinmeyen Detayları Ahmet Hakan Açıkladı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.09.2024 - 11:37

Ani ölümü sebebiyle sevenlerini yasa boğan Metin Arolat'ın ailesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. İşte karşınızda Ahmet Hakan'ın 'elit bir İstanbul Ailesi' olarak tanımladığı Arolat Ailesi.

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Sevilen sanatçı Metin Arolat, geçtiğimiz gün sahnede kalp krizi geçirerek sevenlerini yasa boğmuştu.

Sevilen sanatçı Metin Arolat, geçtiğimiz gün sahnede kalp krizi geçirerek sevenlerini yasa boğmuştu.

Teşvikiye camii'nde cenaze namazı kılınan ünlü sanatçı, memleketi olan İzmir'de toprağa verilecek.

Teşvikiye camii'nde cenaze namazı kılınan ünlü sanatçı, memleketi olan İzmir'de toprağa verilecek.

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Arolat ailesiyle ilgili bilinmeyenlere yer verdi. O yazı şöyle:

Hürriyet Gazetesi yazarı Ahmet Hakan bugünkü köşesinde Arolat ailesiyle ilgili bilinmeyenlere yer verdi. O yazı şöyle:

"ELİT BİR İSTANBUL AİLESİ: AROLAT’LAR"

"ELİT BİR İSTANBUL AİLESİ: AROLAT’LAR"

'Büyük dede şair, baba ressam ve grafiker.

Ailede mimarlar var.

Sevilen sanatçı Metin Arolat’ın ölümüyle Arolat ailesi gündemde.'

"Metin Arolat’ın amcası olan Osman Saffet, entelektüel seviyesiyle, maceralı hayat öyküsüyle, muhteşem kitaplığıyla anılarımda güçlü bir yer tutuyor."

"Metin Arolat’ın amcası olan Osman Saffet, entelektüel seviyesiyle, maceralı hayat öyküsüyle, muhteşem kitaplığıyla anılarımda güçlü bir yer tutuyor."
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