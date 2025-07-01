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Armada Hayat Sokağı'nda Hangi Mekanlar Var? Armada Hayat Sokağı'ndaki Eğlence, Yemek ve Kahve Mekanları

Armada Hayat Sokağı'nda Hangi Mekanlar Var? Armada Hayat Sokağı'ndaki Eğlence, Yemek ve Kahve Mekanları

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
02.07.2025 - 00:50

Armada Hayat Sokağı, Ankara’nın en popüler buluşma noktalarından biri olarak çeşitli konseptlerde yemek, kahve ve eğlence mekanlarını bir araya getiriyor. Burada hem geleneksel hem de modern tatları deneyimleyebilir, kaliteli kahve molaları verebilir ya da canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Peki Armada Hayat Sokağı'nda hangi mekanlar var? Armada Hayat Sokağı'nda hangi mekanlara gidilir?

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1. No4 Restaurant Bar Lounge

1. No4 Restaurant Bar Lounge

Şık atmosferiyle öne çıkan bu mekan, akşam yemeği ve kokteyl için tercih ediliyor. Ziyaretçiler hem romantik hem de aile yemekleri için bu mekanı tercih ediyor.

2. Közbiber Ocakbaşı

2. Közbiber Ocakbaşı

Otantik bir ortamda, bol mezeli ve közde etli bir sofra arayanlara birebir. Armada'ya uğrayanlar için en çok tercih edilen mekanlardan sadece bir tanesi.

3. Afitap Meyhane Söğütözü

3. Afitap Meyhane Söğütözü

Geleneksel meyhane kültürünü modernle buluşturan keyifli bir akşam yeri. Kalabalık arkadaş ortamları için son derece ideal.

4. Taka

4. Taka

Taka, Ankara’da Karadeniz mutfağının taptaze deniz ürünleri ve yöresel lezzetlerini modern ve samimi bir atmosferde sunan popüler bir restoran. Balık severlerin favorisi olan mekanda, hem lezzet hem de hizmet kalitesi ön planda tutuluyor.

5. Timboo Cafe

5. Timboo Cafe

Geniş menüsü ve çocuk dostu ortamıyla aile kahvaltıları için çok uygun.

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6. Gıybet Yeni Nesil Meyhane

6. Gıybet Yeni Nesil Meyhane

Gıybet Yeni Nesil Meyhane, geleneksel meyhane kültürünü modern dokunuşlarla harmanlayan, mezeleri ve eğlenceli ambiyansıyla öne çıkan bir mekan. Hem arkadaş gruplarıyla uzun uzun sohbet etmek hem de keyifli müzikler eşliğinde geceye devam etmek için ideal.

7. Günaydın

7. Günaydın

Günaydın Restaurant, geleneksel Türk mutfağını modern sunumlarla buluşturan, özellikle et ve kebap çeşitleriyle öne çıkan köklü bir marka. Kaliteli hizmet anlayışı ve şık atmosferiyle hem öğle yemekleri hem de özel akşam buluşmaları için tercih ediliyor.

8. Kruvasante

8. Kruvasante

Kruvasante, taptaze ve çıtır kruvasanlarıyla kahvaltı ve atıştırmalık keyfini bir arada sunan şirin bir mekan. Modern ve samimi atmosferiyle kısa molalar için ideal bir durak. Özellikle kahveyle uyumlu tatlarıyla müdavim kazanıyor.

9. IF Sokak

9. IF Sokak

IF Sokak, enerjik atmosferi ve çeşitli sokak lezzetleriyle gençlerin favori buluşma noktası. DJ performansları ve canlı müzikle eğlenceyi artırırken, rahat tasarımıyla da keyifli vakit vaat ediyor. Hem hızlı atıştırmalık hem de sosyal buluşmalar için ideal bir mekan.

10. Dubh Linn

10. Dubh Linn

Dubh Linn, Ankara Armada’da modern İrlanda pub kültürünü yansıtan, zengin içki menüsü ve canlı müzik performanslarıyla öne çıkan şık bir mekan. Samimi atmosferi ve lezzetli dünya mutfağı seçenekleriyle akşam buluşmaları için ideal bir adres. Eğlence ve rahatlığı bir arada sunuyor.

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11. Bosco

11. Bosco

Bosco, Ankara Emek’te modern İtalyan tatlıları ve kahve kültürünü yeşil bitkilerle bezeli şık ortamda sunan samimi bir mekan. Sosyal buluşmalar için de ideal bir adres.

12. Kahve Dünyası

12. Kahve Dünyası

Armada Hayat Sokağı’nda Kahve Dünyası, zengin kahve çeşitleri ve tatlılarıyla kısa molalar için ideal bir durak. Modern dekorasyonu ve rahat oturma alanlarıyla kahve keyfini konforlu hale getiriyor.

13. Starbucks

13. Starbucks

Armada’daki Starbucks, geniş oturma alanı ve zengin kahve menüsüyle alışveriş molalarında ideal bir durak. Modern ve rahat ortamıyla hem hızlı kahve keyfi hem de arkadaş buluşmaları için uygun. Dış mekan seçeneğiyle güzel havalarda ekstra konfor sağlıyor.

14. Lemonde

14. Lemonde

Lemonde, Armada Hayat Sokağı’nda sağlıklı ve lezzetli seçenekler arayanlar için ideal bir mekan. Ev yapımı tatlıları ve zengin kahve menüsüyle öne çıkıyor. Ayrıca, köpek menüsünden elde edilen gelirlerin tamamı sokak hayvanlarına bağışlanıyor.

15. Mickey's

15. Mickey's

Mickey’s by Las Chicas, Armada Alışveriş Merkezi’nin Hayat Sokağı’nda, Meksika mutfağından esinlenen menüsüyle dikkat çeken bir mekan. Geniş iç ve dış oturma alanlarıyla ferah bir atmosfer sunuyor. Gün batımından sonra canlı müzik performanslarıyla ambiyansı daha da keyifli hale geliyor. Mekanda hamburger, çıtır tavuk ve nacho gibi popüler seçenekler öne çıkıyor. Fiyatlar ortalama seviyede olup, mekanın genel atmosferi ve servis kalitesi genellikle olumlu yorumlar alıyor.

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16. Beat

16. Beat

B’eat Cafe Brasserie, Armada Hayat Sokağı’nda modern atmosferi, zengin menüsü ve şık dekorasyonuyla dikkat çeken bir mekan. Geniş iç ve dış oturma alanlarıyla hem arkadaş buluşmaları hem de romantik akşam yemekleri için ideal bir seçenek sunuyor.

17. Mezzaluna

17. Mezzaluna

Mezzaluna, Armada Hayat Sokağı’nda şık ve samimi atmosferiyle İtalyan mutfağının özgün lezzetlerini sunan bir restoran. El yapımı makarnalar, incecik hamurlu pizzalar ve zengin şarap menüsüyle öne çıkıyor. Modern dekorasyonu ve kaliteli servisiyle hem romantik akşam yemekleri hem de arkadaş buluşmaları için ideal bir mekan.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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