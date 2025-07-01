Armada Hayat Sokağı'nda Hangi Mekanlar Var? Armada Hayat Sokağı'ndaki Eğlence, Yemek ve Kahve Mekanları
Armada Hayat Sokağı, Ankara’nın en popüler buluşma noktalarından biri olarak çeşitli konseptlerde yemek, kahve ve eğlence mekanlarını bir araya getiriyor. Burada hem geleneksel hem de modern tatları deneyimleyebilir, kaliteli kahve molaları verebilir ya da canlı müzik eşliğinde keyifli vakit geçirebilirsiniz. Peki Armada Hayat Sokağı'nda hangi mekanlar var? Armada Hayat Sokağı'nda hangi mekanlara gidilir?
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1. No4 Restaurant Bar Lounge
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2. Közbiber Ocakbaşı
3. Afitap Meyhane Söğütözü
4. Taka
5. Timboo Cafe
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6. Gıybet Yeni Nesil Meyhane
7. Günaydın
8. Kruvasante
9. IF Sokak
10. Dubh Linn
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11. Bosco
12. Kahve Dünyası
13. Starbucks
14. Lemonde
15. Mickey's
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16. Beat
17. Mezzaluna
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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