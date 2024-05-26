Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Sevgili Olan Kişinin Pişkinliği Sinirlerinizi Zıplatacak
Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Sevgili Olan Kişinin Pişkinliği Sinirlerinizi Zıplatacak
Gün geçmiyor ki sosyal medyada sinirlerimizi hoplatmayan bir olaya denk gelmeyelim. Bu kez bir kullanıcı, arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı. Peki hangi arkadaşı dersiniz?
Eski sevgilisiyle sevgili olup bir de pişkince üste çıkmaya çalışan arkadaşı...
Kaynak: Twitter
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Konu ilişkiler olunca çok farklı görüşler ortaya çıkabiliyor değil mi?
Bir Twitter kullanıcısı, yakın arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı.
Bu kişinin arkadaşı, kendisinin eski sevgilisiyle sevgili olduğunu itiraf etti!
Mesajların devamında ise işler iyice kızıştı.
Twitter kullanıcıları ise resmen ikiye bölündü.
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Kimisi sevgili olunabileceğini söylerken kimisi de bu durumu hiç hoş karşılamadı.
Verilecek tepkinin süreyle ilişkili olduğunu düşünenler de vardı.
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Siz hangi taraftasınız?
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