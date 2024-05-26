Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
İlişkiler
Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Sevgili Olan Kişinin Pişkinliği Sinirlerinizi Zıplatacak

Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Sevgili Olan Kişinin Pişkinliği Sinirlerinizi Zıplatacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
26.05.2024 - 15:16

Gün geçmiyor ki sosyal medyada sinirlerimizi hoplatmayan bir olaya denk gelmeyelim. Bu kez bir kullanıcı, arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı. Peki hangi arkadaşı dersiniz?

Eski sevgilisiyle sevgili olup bir de pişkince üste çıkmaya çalışan arkadaşı...

Kaynak: Twitter

İçeriğin Devamı Aşağıda

Konu ilişkiler olunca çok farklı görüşler ortaya çıkabiliyor değil mi?

Konu ilişkiler olunca çok farklı görüşler ortaya çıkabiliyor değil mi?

Herkesin ilişkisine kimse karışamaz sonuçta. Kimisi öyle mutludur, kimisi böyle. Fakat bazı yazılı olmayan kurallar vardır ki herkesin genellikle uyması beklenir.

Mesela arkadaşınızın eski sevgilisi, sizin için de artık bitmiştir. Yoksa bitmemiş midir?

Bir Twitter kullanıcısı, yakın arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı.

Bir Twitter kullanıcısı, yakın arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı.
twitter.com

Bu kişinin arkadaşı, kendisinin eski sevgilisiyle sevgili olduğunu itiraf etti!

Bu kişinin arkadaşı, kendisinin eski sevgilisiyle sevgili olduğunu itiraf etti!

Mesajların devamında ise işler iyice kızıştı.

Mesajların devamında ise işler iyice kızıştı.

Twitter kullanıcıları ise resmen ikiye bölündü.

Twitter kullanıcıları ise resmen ikiye bölündü.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Kimisi sevgili olunabileceğini söylerken kimisi de bu durumu hiç hoş karşılamadı.

Kimisi sevgili olunabileceğini söylerken kimisi de bu durumu hiç hoş karşılamadı.
twitter.com

Verilecek tepkinin süreyle ilişkili olduğunu düşünenler de vardı.

Verilecek tepkinin süreyle ilişkili olduğunu düşünenler de vardı.
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Siz hangi taraftasınız?

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
garibann

nüfusu az olan küçük yerlerin ergenlerinde çok oluyor böyle şeyler