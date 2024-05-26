Arkadaşının Eski Sevgilisiyle Sevgili Olan Kişinin Pişkinliği Sinirlerinizi Zıplatacak

Gün geçmiyor ki sosyal medyada sinirlerimizi hoplatmayan bir olaya denk gelmeyelim. Bu kez bir kullanıcı, arkadaşıyla arasında geçen diyaloğu paylaştı. Peki hangi arkadaşı dersiniz?

Eski sevgilisiyle sevgili olup bir de pişkince üste çıkmaya çalışan arkadaşı...

Kaynak: Twitter