Bir bakıma, sizin aranızdaki o bağ, gerçekten bir arkadaşlık değil. Ne yazık ki, birbirinize karşı olan bu ilişkiniz, gerçek bir dostluğun temel ilkelerini taşımıyor. Sadece ihtiyaç duyduğunuzda birbirinize koşmanız, acil durumlarda birbirinizi aramanız, aslında bu ilişkinin ne kadar yapay olduğunu gözler önüne seriyor. Birbirinize karşı dürüst olmamanız, bazı şeyleri saklamanız, bu arkadaşlığın aslında ne kadar yüzeyel olduğunu gösteriyor. Gerçek bir arkadaşlıkta, dürüstlük ve açıklık esastır. Ancak sizin aranızdaki bu ilişki, maalesef bu değerlerden yoksun görünüyor. Aşkadaşlık, birbirine destek olma, dürüstlük ve güven üzerine kuruludur. Ancak sizin aranızdaki bu ilişki, ne yazık ki, bu değerlerden uzak. Birbirinize karşı olan bu tutumunuz, aslında ne kadar yapay bir arkadaşlığa sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu durum, gerçekten de düşündürücü.