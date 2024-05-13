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Arkadaşın Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsa Gerçekten Arkadaşın Değil Demektir!

Arkadaşın Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsa Gerçekten Arkadaşın Değil Demektir!

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Onedio Editörü
13.05.2024 - 17:01

Arkadaşının davranışlarına göre siz gerçekten arkadaş mısınız?

Haydi teste!

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Arkadaşın bu davranışlardan hangilerini yapıyor?

Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Siz gerçek arkadaşsınız!

Siz, dostluk kavramının en canlı örneğisiniz. Evet, sizin aranızdaki o bağ, adeta çelikten bir köprü gibi sağlam ve sarsılmaz. Hayatın ne tür fırtınaları koparsa kopsun, sizin arkadaşlığınız her daim dimdik ayakta kalabiliyor. Gizli saklı hiçbir şey yok aranızda, her şeyi paylaşıyorsunuz. Kıskançlık denen duygu, sizin dostluğunuzda yer bulamıyor. Sizinle birlikteyken, kıskançlık kelimesi adeta sözlükten siliniyor. Sizin dostluğunuz, gerçek dostluğun en saf hali. İşte bu yüzden sizin arkadaşlığınız, diğerlerinden çok daha özel ve değerli.

Siz gerçekten arkadaş değilsiniz!

Bir bakıma, sizin aranızdaki o bağ, gerçekten bir arkadaşlık değil. Ne yazık ki, birbirinize karşı olan bu ilişkiniz, gerçek bir dostluğun temel ilkelerini taşımıyor. Sadece ihtiyaç duyduğunuzda birbirinize koşmanız, acil durumlarda birbirinizi aramanız, aslında bu ilişkinin ne kadar yapay olduğunu gözler önüne seriyor. Birbirinize karşı dürüst olmamanız, bazı şeyleri saklamanız, bu arkadaşlığın aslında ne kadar yüzeyel olduğunu gösteriyor. Gerçek bir arkadaşlıkta, dürüstlük ve açıklık esastır. Ancak sizin aranızdaki bu ilişki, maalesef bu değerlerden yoksun görünüyor. Aşkadaşlık, birbirine destek olma, dürüstlük ve güven üzerine kuruludur. Ancak sizin aranızdaki bu ilişki, ne yazık ki, bu değerlerden uzak. Birbirinize karşı olan bu tutumunuz, aslında ne kadar yapay bir arkadaşlığa sahip olduğunuzu gösteriyor. Bu durum, gerçekten de düşündürücü.

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