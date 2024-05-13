Arkadaşın Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsa Gerçekten Arkadaşın Değil Demektir!
Arkadaşın Bu 25 Davranıştan 20 Tanesini Yapıyorsa Gerçekten Arkadaşın Değil Demektir!
Arkadaşının davranışlarına göre siz gerçekten arkadaş mısınız?
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Arkadaşın bu davranışlardan hangilerini yapıyor?
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Siz gerçek arkadaşsınız!
Siz gerçekten arkadaş değilsiniz!
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