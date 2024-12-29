Arka Sokaklar Bu Hafta Neden Yayınlanmadı? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?
Arka Sokaklar Bu Hafta Neden Yayınlanmadı? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu hafta ekranlarda yer almadı. İzleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman geleceğini merak ediyor. RTÜK’ün verdiği karar nedeniyle dizi yayın akışından kaldırıldı. Peki yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...
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Arka Sokaklar Bu Hafta Neden Yayınlanmadı?
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Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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