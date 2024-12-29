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Arka Sokaklar Bu Hafta Neden Yayınlanmadı? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Arka Sokaklar Bu Hafta Neden Yayınlanmadı? Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman?

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
29.12.2024 - 15:33

Kanal D’nin uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu hafta ekranlarda yer almadı. İzleyiciler dizinin neden yayınlanmadığını ve yeni bölümün ne zaman geleceğini merak ediyor. RTÜK’ün verdiği karar nedeniyle dizi yayın akışından kaldırıldı. Peki yeni bölüm tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

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Arka Sokaklar Bu Hafta Neden Yayınlanmadı?

Arka Sokaklar Bu Hafta Neden Yayınlanmadı?

RTÜK Arka Sokaklar dizisine yayıncılık ilkelerini ihlal ettiği gerekçesiyle yayın durdurma cezası verdi. Bu nedenle dizi yerine belgesel yayınlandı.

Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Arka Sokaklar Yeni Bölüm Ne Zaman Yayınlanacak?

Dizinin yeni bölümü RTÜK cezası nedeniyle 3 Ocak 2024 tarihinde de yayınlanamayacak. Ceza süreci tamamlandıktan sonra yeni bölümleri de yayınlanmaya devam edecek. Buna göre yeni bölümünün 10 Ocak 2025 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Arka Sokaklar Neden Ceza Aldı?

Arka Sokaklar Neden Ceza Aldı?

RTÜK yayıncılık ilkelerine aykırı bazı sahneler içerdiği gerekçesiyle diziyi cezalandırdı. Dizide toplumdaki dini inançların tek bir kişi veya grubun elindeymiş gibi yansıtılması ve bir dini grubun devletin kolluk kuvvetlerine karşı tehditkar söylemlerde bulunması RTÜK tarafından toplumda dini değerlerin suistimal edilmesi olarak değerlendirildi. Kanal D’ye ceza geçen hafta tebliğ edilmişti.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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