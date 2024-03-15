Aristo Diyeti ve Elementler Yaklaşımı

Aristo; astronomiyi incelemiş ve yazmıştır. Çevremizde gördüğümüz şeylerin sürekli olarak değiştiklerini, değişmenin dış dünyaya ilişkin deneyimimizin en temel olgularından biri olduğunu kabul etmiştir. İnsan da dahil olmak üzere, var olan canlı ya da cansız bütün nesnelerin basit cisimlerden; toprak, hava, su ve ateş gibi dört öğeden meydana geldiğini öne sürer. Odun, ateş, su, metal ve toprak.

Bu elementler arasındaki bağ, karşılıklı verimlilik ve zararlılıktır. Doğa ve beden dengede olmalıdır. Örneklemek gerekirse; su odunu, odun ateşi besler, ateş toprağı meydana getirir, toprak metali barındırır ve metal suya şekil verir. Bu karşılıklılığın tamamlayıcı bir döngüsüdür. Aynı şekilde su ateşi söndürür, ateş metali eritir, metal odunu keser, odun toprağı tarar. Toprak da suyu durdurarak karşılıklı zararlılığın tamamlayıcı döngüsünü oluşturur. Bu çift yönlülük beş element arasındaki bir ilişkidir ve dengeyi oluşturur.