Arda Turan’ın Röportaj Verirken Yüzüne Bakamadığı Spiker Daria Bondar Savina'nın Türkçe Konuşması Viral Oldu
Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile gerçekleştirdiği röportaj ile gündeme gelen Shaktar Donetsk kulüp televizyonu spikeri Daria Bondar Savina, Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı öncesi öğrendiği Türkçe kelimeleri sıraladı.
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Arda Turan ile gerçekleştirdiği röportaj gündem olmuştu.
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Daria Bondar Savina bu kez Türkçesi ile gündem oldu.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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