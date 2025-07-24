onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Arda Turan’ın Röportaj Verirken Yüzüne Bakamadığı Spiker Daria Bondar Savina'nın Türkçe Konuşması Viral Oldu

Arda Turan’ın Röportaj Verirken Yüzüne Bakamadığı Spiker Daria Bondar Savina'nın Türkçe Konuşması Viral Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
24.07.2025 - 18:42

Geçtiğimiz günlerde Arda Turan ile gerçekleştirdiği röportaj ile gündeme gelen Shaktar Donetsk kulüp televizyonu spikeri Daria Bondar Savina, Beşiktaş - Shaktar Donetsk maçı öncesi öğrendiği Türkçe kelimeleri sıraladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Arda Turan ile gerçekleştirdiği röportaj gündem olmuştu.

Arda Turan ile gerçekleştirdiği röportaj gündem olmuştu.

Shakhtar Donetsk’in teknik direktörü Arda Turan’ın, kulüp kanalında Ukraynalı muhabir Daria Bondar Savina’ya verdiği röportaj sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Görüntülerde, Turan’ın muhabire hiç bakmaması ve sürekli göz temasından kaçınması dikkat çekerken, izleyiciler bu durumu mizahi bir dille yorumladı.

DETAYLARI BURADA BULABİLİRSİNİZ 👇

Daria Bondar Savina bu kez Türkçesi ile gündem oldu.

Daria Bondar Savina bu kez Türkçesi ile gündem oldu.

Beşiktaş ile Shaktar Donetsk takımları arasındaki UEFA Avrupa Ligi maçı öncesi bildiği Türkçe kelimeler ile hünerlerini sergileyen güzel sunucu, bir kez daha gündem oldu.

İşte o video 👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın