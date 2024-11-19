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Arda Güler Real Madrid'den Ayrılıyor, Martin Ødegaard'ın Yolunu İzleyecek

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Arda Güler Real Madrid'den Ayrılıyor, Martin Ødegaard'ın Yolunu İzleyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.11.2024 - 16:18

Real Madrid'in Arda Güler'e yeterli süreyi vermemesi tartışmalara neden oluyor. Arda Güler'in ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği iddia edilirken İspanya'dan bir başka iddia daha geldi. İspanyol basınına göre Arda da Ødegaard'ın yolundan gidecek. Arsenal'in genç oyuncu için devreye gireceği kiralık seçeneğini masaya getireceği iddia ediliyor. Arda Güler'in tercihi ise oynayabileceği bir takım olacak.

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Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Başkan Perez her ne kadar "satmayacağız" dese de, Arda süre alacağı bir takıma gitmek istiyor.

Arda Güler, Real Madrid'den ayrılmayı kafasına koymuş durumda. Başkan Perez her ne kadar "satmayacağız" dese de, Arda süre alacağı bir takıma gitmek istiyor.

İspanya basınından Footboom1 sitesi Arda'nın Arsenal'e gidebileceğini yazdı. Real Madrid'de benzer bir durumla karşılaşan Martin Odegaard'ı transfer eden Arsenal, aynı yolu izlemeyi düşünüyor.

İspanya basınından Footboom1 sitesi Arda'nın Arsenal'e gidebileceğini yazdı. Real Madrid'de benzer bir durumla karşılaşan Martin Odegaard'ı transfer eden Arsenal, aynı yolu izlemeyi düşünüyor.

Martin Odegaard da genç yaşta gelmiş Real Madrid'de tutunamamış birkaç kulüp gezdikten sonra Arsenal'de tam bir yıldız konumuna yükselmişti.

Martin Odegaard da genç yaşta gelmiş Real Madrid'de tutunamamış birkaç kulüp gezdikten sonra Arsenal'de tam bir yıldız konumuna yükselmişti.

Haberde Arda Güler'in yakın çevresine ayrılık kararını bildirdiği, süre bulabileceği bir yeri "kiralık" olarak tercih edebileceğine yer verildi.

Haberde Arda Güler'in yakın çevresine ayrılık kararını bildirdiği, süre bulabileceği bir yeri "kiralık" olarak tercih edebileceğine yer verildi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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