Arda Güler Real Madrid'den Ayrılıyor, Martin Ødegaard'ın Yolunu İzleyecek

Real Madrid'in Arda Güler'e yeterli süreyi vermemesi tartışmalara neden oluyor. Arda Güler'in ayrılmak istediğini kulübe bildirdiği iddia edilirken İspanya'dan bir başka iddia daha geldi. İspanyol basınına göre Arda da Ødegaard'ın yolundan gidecek. Arsenal'in genç oyuncu için devreye gireceği kiralık seçeneğini masaya getireceği iddia ediliyor. Arda Güler'in tercihi ise oynayabileceği bir takım olacak.