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Arda Güler'in Gürcistan Karşılaşmasındaki Golü Euro 2024'ün En İyi 5. Golü Seçildi

Arda Güler'in Gürcistan Karşılaşmasındaki Golü Euro 2024'ün En İyi 5. Golü Seçildi

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Onedio Üyesi
16.07.2024 - 18:30

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A Milli Takımımızın Euro 2024 karşılaşmalarında gösterdiği performanslar hepimizi gururlandırırken Arda Güler yıldız isimler arasında yer almayı başaranlardan oldu. Hepimizin heyecanla izlediği Euro 2024 maçları sonuçlanınca UEFA en iyi golleri belirledi.

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Yetenekli oyuncumuz Arda Güler'in 3-1 mağlup ettiğimiz Gürcistan karşılaşmasındaki golü de listede yer aldı.

Yetenekli oyuncumuz Arda Güler'in 3-1 mağlup ettiğimiz Gürcistan karşılaşmasındaki golü de listede yer aldı.

Güler 65. dakikada attığı 2. sayıyı getiren golüyle en iyi goller listesinde 5. seçildi.

Güler 65. dakikada attığı 2. sayıyı getiren golüyle en iyi goller listesinde 5. seçildi.

İşte o anlar 👇

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