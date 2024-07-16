Arda Güler'in Gürcistan Karşılaşmasındaki Golü Euro 2024'ün En İyi 5. Golü Seçildi

A Milli Takımımızın Euro 2024 karşılaşmalarında gösterdiği performanslar hepimizi gururlandırırken Arda Güler yıldız isimler arasında yer almayı başaranlardan oldu. Hepimizin heyecanla izlediği Euro 2024 maçları sonuçlanınca UEFA en iyi golleri belirledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yetenekli oyuncumuz Arda Güler'in 3-1 mağlup ettiğimiz Gürcistan karşılaşmasındaki golü de listede yer aldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güler 65. dakikada attığı 2. sayıyı getiren golüyle en iyi goller listesinde 5. seçildi.
İşte o anlar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın