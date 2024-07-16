Beklenen An Geldi: Kylian Mbappe Real Madrid Formasını Sırtına Geçirdi
Beklenen An Geldi: Kylian Mbappe Real Madrid Formasını Sırtına Geçirdi
Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol dev Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.
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Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.
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Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle yıldız oyuncu, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.
Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu’da kendisini görmeye gelen taraftarları selamladı.
Mbappe'nin tribünleri selamladığı anlar 👇
Mbappe'nin ilk sözleri 👇
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Ve "Hala Madrid" 👇
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