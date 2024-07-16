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Beklenen An Geldi: Kylian Mbappe Real Madrid Formasını Sırtına Geçirdi

Beklenen An Geldi: Kylian Mbappe Real Madrid Formasını Sırtına Geçirdi

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:34

Milli futbolcumuz Arda Güler'in formasını giydiği İspanyol dev Real Madrid, Paris Saint-Germain ile sözleşmesi sonra eren Fransız yıldız Kylian Mbappe ile 5 yıllık sözleşme imzaladı.

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Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.

Real Madrid, Mbappe transferinde mutlu sona ulaştı.

Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle yıldız oyuncu, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

Başkan Florentino Perez’in de yer aldığı törenle yıldız oyuncu, kendisini 5 yıllığına eflatun-beyazlılara bağlayan sözleşmeye imza attı.

Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu’da kendisini görmeye gelen taraftarları selamladı.

Yeni sezonda 9 numaralı formayı giyecek olan Fransız, müze turunun ardından Santiago Bernabeu’da kendisini görmeye gelen taraftarları selamladı.

Mbappe'nin tribünleri selamladığı anlar 👇

Mbappe'nin ilk sözleri 👇

Mbappe'nin ilk sözleri 👇

'Bugün hayallerim gerçek oldu. Gerçekten çok mutluyum. Burada olmak inanılmaz bir duygu. Yıllarca Real Madrid'i hayal ederek kafamı yastığa koydum ve şimdi bu hayalim gerçek oldu.'

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Ve "Hala Madrid" 👇

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