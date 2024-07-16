EURO 2024'teki Futbolu Eleştirilen İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate İstifa Etti

'Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere’yi yönetmek benim için hayatımın onuruydu. Bu benim için her şey demekti ve ben de her şeyimi verdim. Ama artık değişim ve yeni bir sayfa açma zamanı. Pazar günü Berlin’de İspanya’ya karşı oynadığımız final İngiltere teknik direktörü olarak son maçımdı.'