EURO 2024'teki Futbolu Eleştirilen İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate İstifa Etti
EURO 2024'teki Futbolu Eleştirilen İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate İstifa Etti
İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate’in görevinden ayrıldığını açıkladı. 2016 yılından beri takımın başında olan İngiliz çalıştırıcı, EURO 2024'te oynattığı futbolla tepki çekmişti.
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EURO 2024 finalinde İspanya’ya 2-1 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamlayan İngiltere’de Teknik Direktör Gareth Southgate, görevinden ayrıldı.
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İngilizler, 53 yaşındaki çalıştırıcı ile 2018 Dünya Kupası’nda yarı final, 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final oynarken, 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda da final oynama başarısı göstermişti.
Southgate, veda mesajında şu ifadelere yer verdi 👇
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