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EURO 2024'teki Futbolu Eleştirilen İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate İstifa Etti

EURO 2024'teki Futbolu Eleştirilen İngiltere Teknik Direktörü Gareth Southgate İstifa Etti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
16.07.2024 - 15:47

İngiltere Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörü Gareth Southgate’in görevinden ayrıldığını açıkladı. 2016 yılından beri takımın başında olan İngiliz çalıştırıcı, EURO 2024'te oynattığı futbolla tepki çekmişti.

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EURO 2024 finalinde İspanya’ya 2-1 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamlayan İngiltere’de Teknik Direktör Gareth Southgate, görevinden ayrıldı.

EURO 2024 finalinde İspanya’ya 2-1 kaybederek turnuvayı ikinci olarak tamamlayan İngiltere’de Teknik Direktör Gareth Southgate, görevinden ayrıldı.

İngilizler, 53 yaşındaki çalıştırıcı ile 2018 Dünya Kupası’nda yarı final, 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final oynarken, 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda da final oynama başarısı göstermişti.

İngilizler, 53 yaşındaki çalıştırıcı ile 2018 Dünya Kupası’nda yarı final, 2022 Dünya Kupası’nda çeyrek final oynarken, 2021'deki Avrupa Şampiyonası'nda da final oynama başarısı göstermişti.

Southgate, veda mesajında şu ifadelere yer verdi 👇

Southgate, veda mesajında şu ifadelere yer verdi 👇

'Gururlu bir İngiliz olarak, İngiltere için oynamak ve İngiltere’yi yönetmek benim için hayatımın onuruydu. Bu benim için her şey demekti ve ben de her şeyimi verdim. Ama artık değişim ve yeni bir sayfa açma zamanı. Pazar günü Berlin’de İspanya’ya karşı oynadığımız final İngiltere teknik direktörü olarak son maçımdı.'

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