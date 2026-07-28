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Araştırmalar Gösteriyor ki: İlişkilerde Tartışmanın Süresi Değil, İlk 3 Dakikası Her Şeyi Değiştiriyor

etiket Araştırmalar Gösteriyor ki: İlişkilerde Tartışmanın Süresi Değil, İlk 3 Dakikası Her Şeyi Değiştiriyor

Pelin Hazer
Pelin Hazer - Onedio Üyesi
28.07.2026 - 15:53
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Her çift tartışır.

Kimi zaman bulaşıklar yüzünden, kimi zaman geç cevap verilen bir mesaj nedeniyle, kimi zaman da sadece kötü geçen bir günün ardından...

Pek çok kişi bir tartışmanın saatler sürmesinin ilişkiyi yıprattığını düşünür. Oysa psikoloji araştırmaları, ilişkinin geleceğini belirleyen asıl noktanın tartışmanın ne kadar sürdüğü değil, nasıl başladığı olduğunu ortaya koyuyor.

İlişki psikoloğu John Gottman ve ekibinin yıllar boyunca yüzlerce çift üzerinde yürüttüğü araştırmalar, bir tartışmanın ilk birkaç dakikasındaki iletişim tarzının, konuşmanın geri kalanını büyük ölçüde tahmin edebildiğini gösteriyor.

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İlk Dakikalar Neden Bu Kadar Önemli?

İlk Dakikalar Neden Bu Kadar Önemli?

Bir tartışma şu cümleyle başladığında:

'Sen zaten beni hiçbir zaman anlamıyorsun.'

Karşı tarafın savunmaya geçmesi oldukça olasıdır.

Ancak aynı konu şu şekilde dile getirildiğinde:

'Bugün söylediğim şeyin seni meşgul ettiğini biliyorum ama kendimi biraz yalnız hissettim.'

Konuşmanın seyri tamamen değişebilir.

Araştırmacılar buna 'yumuşak başlangıç' (soft startup) adını veriyor. Yani eleştiri, suçlama ya da aşağılamayla değil; duygu ve ihtiyaçları ifade ederek konuşmaya başlamak.

İlk Cümle, Tartışmanın Tonunu Belirliyor

Beynimiz tehdit algıladığında kendini korumaya programlıdır.

Suçlayıcı bir giriş yapan partner, çoğu zaman karşı tarafta savunma, inkâr ya da karşı saldırı davranışını tetikler.

Bu noktadan sonra artık sorun çözülmez; taraflar yalnızca kendilerini haklı çıkarmaya çalışır.

Oysa sakin ve saygılı bir başlangıç, beynin tehdit algısını azaltır ve problem çözme becerisini korur.

Yani ilk birkaç dakika, yalnızca konuşmanın değil, birbirinizi dinleyebilme ihtimalinizin de temelini oluşturur.

En Sık Yapılan Hata

En Sık Yapılan Hata

Birçok çift tartışmaya problemi anlatarak değil, partnerinin karakterini eleştirerek başlıyor.

'Çok bencilsin.'

'Hiç düşünceli değilsin.'

'Sen zaten hep böylesin.'

Bu ifadeler davranışı değil, kişiliği hedef aldığı için karşı tarafta değişim isteği yerine savunma oluşturuyor.

Bunun yerine davranışa odaklanan ifadeler çok daha yapıcı oluyor.

Örneğin:

'Akşam haber vermeden geç kalınca kendimi değersiz hissettim.'

Bu cümlede suçlama yerine yaşanan duygu paylaşılmış oluyor.

Sağlıklı Çiftler Hiç Tartışmıyor mu?

Hayır.

Araştırmalar, mutlu çiftlerin de tartıştığını gösteriyor.

Farkı yaratan şey, tartışmanın varlığı değil; tartışma sırasında kullanılan iletişim dili.

İlişkisi uzun yıllar sağlıklı şekilde devam eden çiftlerde eleştirinin yerine merak, suçlamanın yerine açıklama ve haklı çıkma çabasının yerine birbirini anlama isteği daha sık görülüyor.

Başka bir deyişle, ilişkiyi koruyan şey çatışmadan kaçınmak değil; çatışmayı yönetebilmek.

Psikolog Yorumu

Çiftlerle yaptığımız görüşmelerde sık karşılaştığımız durumlardan biri, tarafların aslında aynı sorunu konuşmak isterken birbirlerini dinleyemez hâle gelmeleridir.

Bunun nedeni çoğu zaman problemin büyüklüğü değil, konuşmanın ilk birkaç cümlesidir.

İlk sözler, partnerinizin sizi dinlemeye mi hazırlanacağını, yoksa kendini savunmaya mı geçeceğini belirleyebilir.

Bir dahaki tartışmada haklı çıkmaya çalışmadan önce, konuşmaya nasıl başladığınıza dikkat edin.

Bazen ilişkinin yönünü değiştiren şey saatler süren konuşmalar değil, ilk birkaç dakikada seçilen kelimelerdir.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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