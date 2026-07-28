Araştırmalar Gösteriyor ki: İlişkilerde Tartışmanın Süresi Değil, İlk 3 Dakikası Her Şeyi Değiştiriyor

Her çift tartışır.

Kimi zaman bulaşıklar yüzünden, kimi zaman geç cevap verilen bir mesaj nedeniyle, kimi zaman da sadece kötü geçen bir günün ardından...

Pek çok kişi bir tartışmanın saatler sürmesinin ilişkiyi yıprattığını düşünür. Oysa psikoloji araştırmaları, ilişkinin geleceğini belirleyen asıl noktanın tartışmanın ne kadar sürdüğü değil, nasıl başladığı olduğunu ortaya koyuyor.

İlişki psikoloğu John Gottman ve ekibinin yıllar boyunca yüzlerce çift üzerinde yürüttüğü araştırmalar, bir tartışmanın ilk birkaç dakikasındaki iletişim tarzının, konuşmanın geri kalanını büyük ölçüde tahmin edebildiğini gösteriyor.