onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Arabasını Her Gün Temizleyecek Kadar Sevenlerin Anlayacağı 10 Şey

etiket Arabasını Her Gün Temizleyecek Kadar Sevenlerin Anlayacağı 10 Şey

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
07.12.2024 - 12:31

Arabalar... Kimileri için yalnızca bir ulaşım aracı, kimileri içinse adeta bir yaşam alanı, bir tutku. Eğer siz de arabasını her gün temizleyenlerden biriyseniz, bu sevginin ne kadar özel bir şey olduğunu çok iyi biliyorsunuz demektir. İşte arabasına bu kadar düşkün olanların yalnızca kendilerinin anlayabileceği 10 şey!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Temizlik Bir Rutinden Daha Fazlasıdır

Arabayı temizlemek, sadece toz almak ya da koltukları silmek değil, tam anlamıyla bir terapi gibidir. Günlük stresinizi unutup, süpürgeyle her köşeyi detaylıca temizlerken rahatladığınızı hissedersiniz. Arabanızın camlarını sildiğinizde oluşan o pırıl pırıl görünüm, içinizi mutlulukla doldurur. Temizlik, sizin için sadece dış görünüşü değil, ruh halinizi de düzene sokar.

2. Aracınız Sizin Yansımanızdır

Evinizin düzeni sizi nasıl yansıtıyorsa, arabanız da bir o kadar sizin kişiliğinizin bir aynasıdır. Bu yüzden temiz bir araç, sizin için tertipli ve özenli bir yaşam tarzını ifade eder. Arkadaşlarınızın arabaya binerken 'Vay, ne kadar temizmiş!' demesi, gününüzü güzelleştiren bir ayrıntıdır. Çünkü siz, detaylara önem veren bir insansınız ve arabanız da bunun en güzel kanıtıdır.

3. Araç Yıkama Süreci Oldukça Heyecanlıdır

Araç yıkama zamanları sizin için sıradan bir aktiviteden çok daha fazlasıdır. Doğru şampuanı seçmek, yumuşak süngerlerle dış yüzeyi temizlemek ve ardından cilalamak… Bu süreç bir sanat gibi ince ince işlenir. Lastik parlatıcıyı sürerken kendinizi bir ressam gibi hissedersiniz. Üstelik bu özenli ritüelin sonunda arabanızın ışıldadığını görmek paha biçilemezdir.

4. Her Yolda Bir Toz Parçası Gözüne Batar

Arabayı temizledikten sonra çıktığınız ilk yolculuk tam bir sınav gibidir. Önünüzde bir toz bulutu çıkaran bir kamyon gördüğünüzde içiniz sızlar. Yağmurlu havalarda çamur sıçraması ihtimali bile başlı başına bir kabustur. Her an bir şey olacakmış gibi diken üstünde seyahat eder, en kısa sürede tekrar yıkama planları yaparsınız.

5. İç Mekan Temizliği Ayrı Bir Sanattır

5. İç Mekan Temizliği Ayrı Bir Sanattır

Dış temizlik kadar iç mekânın temizliği de sizin için kutsaldır. Torpido gözüne toz beziyle ince bir dokunuş yapmadan duramazsınız. Koltuk aralarına sıkışan kırıntılar sizin için kabul edilemezdir. Araç kokusunu seçerken bile saatlerce düşünür, “Hafif ama ferah bir koku mu, yoksa yoğun bir aroma mı?” diye karar vermekte zorlanırsınız. Çünkü sizin için araç içi konforu, her şeyden önce gelir.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6. Küçük Çizikler Büyük Bir Krizdir

Aracınızda oluşabilecek en ufak bir çizik ya da iz, bir felaket gibi gelir. O çizik, yalnızca bir kozmetik sorun değil, aynı zamanda sizin tüm emeğinize atılan bir gölge gibi hissedilir. İlk işiniz, çizik giderici ürünlerle durumu toparlamak olur. Gerektiğinde oto kuaföre gitmekten de asla çekinmezsiniz. Çünkü arabalarınızı her zaman en iyi haliyle görmek istersiniz.

7. Arabada Yemek Yemek Kesinlikle Yasaktır

Arabanız sizin kutsal alanınızdır ve burada yemek yemek ya da bir şey dökmek, kesinlikle kabul edilemez. Uzun yolculuklarda arkadaşlarınız patates kızartmasını çıkardığında 'Lütfen dışarıda ye!' demekten asla çekinmezsiniz. Aracınızda kırıntılar görmek, kabus senaryolarından biridir. Bu yüzden yolculuk öncesi yiyeceklerin paketlenmesine ekstra özen gösterirsiniz.

8. Hava Durumu Tahminlerini Sürekli Takip Edersiniz

Arabanızın temizliği için hava durumuna göre plan yapmak sizin günlük rutininiz haline gelmiştir. 'Bugün yağmur var mı? Çamur olur mu?' gibi sorularla hava durumu uygulamalarını sık sık kontrol edersiniz. Çünkü tertemiz bir arabayla dışarı çıkmak sizin için bir gurur meselesidir ve yağmur tüm emeklerinizi heba edebilir.

9. Araç Temizlik Malzemeleri Koleksiyonuna Sahipsinizdir

Normal insanlar deterjan alışverişi yaparken, siz araç şampuanları, cilalar, süngerler ve mikrofiber bezler arasında kendinizi kaybedersiniz. Belki de evinizin temizliği için bu kadar malzeme almıyorsunuzdur ama arabanız için hiçbir masraftan kaçınmazsınız. “Bu ürün camlar için daha etkiliymiş” diyerek yenilikleri denemekten büyük bir keyif alırsınız.

10. Arabasız Tatil mi? Asla!

Tatile gideceğiniz zaman arabanızın sizden ayrı kalmasını hayal bile edemezsiniz. Onu bir otoparkta bırakmak yerine, yolculuk boyunca sizinle olmasını tercih edersiniz. Çünkü bir yolculuk ancak temiz ve düzenli bir arabada tam anlamıyla keyifli olabilir!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecivicivokke
Ecivicivokke
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın