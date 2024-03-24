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Arabada Bağıra Bağıra Söyleyebileceğin 12 Yabancı Şarkı

etiket Arabada Bağıra Bağıra Söyleyebileceğin 12 Yabancı Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 15:46

Arabada bağırarak şarkı söylemenin insanı iyileştiren bir yanı var gerçekten! Bu şarkılar ile çoook daha iyi hissedip eğleneceğine şüphemiz yok!

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1. Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This

2. Hozier - Take Me To Church

3. Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song

4. Adele - Rolling in the Deep

5. Rihanna - Umbrella ft. JAY-Z

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6. Katy Perry - Hot N Cold

7. Taylor Swift - Blank Space

8. Glass Animals - Heat Waves

9. Shakira - Hips Don't Lie ft. Wyclef Jean

10. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven

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11. Rema, Selena Gomez - Calm Down

12. Major Lazer & DJ Snake - Lean On ft. MØ

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