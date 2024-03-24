Arabada Bağıra Bağıra Söyleyebileceğin 12 Yabancı Şarkı
Arabada Bağıra Bağıra Söyleyebileceğin 12 Yabancı Şarkı
Arabada bağırarak şarkı söylemenin insanı iyileştiren bir yanı var gerçekten! Bu şarkılar ile çoook daha iyi hissedip eğleneceğine şüphemiz yok!
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1. Paloma Faith - Only Love Can Hurt Like This
2. Hozier - Take Me To Church
3. Selena Gomez & The Scene - Love You Like A Love Song
4. Adele - Rolling in the Deep
5. Rihanna - Umbrella ft. JAY-Z
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6. Katy Perry - Hot N Cold
7. Taylor Swift - Blank Space
8. Glass Animals - Heat Waves
9. Shakira - Hips Don't Lie ft. Wyclef Jean
10. Bruno Mars - Locked Out Of Heaven
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11. Rema, Selena Gomez - Calm Down
12. Major Lazer & DJ Snake - Lean On ft. MØ
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