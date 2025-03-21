AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak? Açık Öğretim Lise Sınavları Bu Hafta Sonu mu, Hangi Gün?

MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. dönem sınavları için adaylar 14 Mart'tan beri sınav giriş belgelerine erişim sağlayabiliyorlar. Cumartesi ve Pazar günü, üç oturum halinde gerçekleşecek olan sınavın takvimi ve sınav saatleri ise merak ediliyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? Saat kaçta, nerede yapılacak?

İşte, detaylar...