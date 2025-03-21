AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak? Açık Öğretim Lise Sınavları Bu Hafta Sonu mu, Hangi Gün?
AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak? Açık Öğretim Lise Sınavları Bu Hafta Sonu mu, Hangi Gün?
MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. dönem sınavları için adaylar 14 Mart'tan beri sınav giriş belgelerine erişim sağlayabiliyorlar. Cumartesi ve Pazar günü, üç oturum halinde gerçekleşecek olan sınavın takvimi ve sınav saatleri ise merak ediliyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? Saat kaçta, nerede yapılacak?
İşte, detaylar...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AÖL Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?
AÖL Sınavına Girerken Hangi Belgeler Gerekiyor?
Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın