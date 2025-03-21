onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Eğitim
AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak? Açık Öğretim Lise Sınavları Bu Hafta Sonu mu, Hangi Gün?

AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman Yapılacak? Açık Öğretim Lise Sınavları Bu Hafta Sonu mu, Hangi Gün?

Sınav MEB
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
21.03.2025 - 15:30

MEB Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavı için geri sayım başladı. 2024-2025 eğitim öğretim yılının 2. dönem sınavları için adaylar 14 Mart'tan beri sınav giriş belgelerine erişim sağlayabiliyorlar. Cumartesi ve Pazar günü, üç oturum halinde gerçekleşecek olan sınavın takvimi ve sınav saatleri ise merak ediliyor. Peki, AÖL 2. dönem sınavı ne zaman? Saat kaçta, nerede yapılacak? 

İşte, detaylar...

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman?

AÖL 2. Dönem Sınavları Ne Zaman?

MEB Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavları bu hafta sonu gerçekleşecek. 3 oturumda gerçekleştirilecek AÖL sınavları 22 Mart ila 23 Mart 2025 tarihlerinde uygulanacak. 

AÖL 2. Dönem Sınavları Hangi Gün? Saat Kaçta?

  • 1. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi saat 10.00'da 

  • 2. Oturum: 22 Mart 2025 Cumartesi saat 14.00'te 

  • 3. Oturum: 23 Mart 2025 Pazar saat 10.00'da başlayacak.

AÖL Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

AÖL Sınav Giriş Belgesi Nasıl Alınır?

Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınavına girecek olan adaylar sınav giriş belgelerini, öğrenci giriş ekranı üzerinden T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile alabilirler. Dilerseniz, 'aolweb.meb.gov.tr' üzerinden erişebileceğiniz öğrenci giriş ekranına e-Devlet şifreniz ile de giriş yapabilirsiniz. 

14 Mart tarihinde erişime açılan sınav giriş belgelerisi ekranına ulaşmak için aşağıdaki linke de tıklayabilirsiniz. 👇

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI

AÖL Sınavına Girerken Hangi Belgeler Gerekiyor?

AÖL Sınavına Girerken Hangi Belgeler Gerekiyor?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre, adaylar sınava; üzerinde fotoğraflarının yer aldığı sınav giriş belgesi ve T.C. Kimlik belgesi ile giriş yapabilirler. Kimlik belgesinin dışında, 'üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgelerinden biri (nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi devam eden pasaport)' ile de giriş yapabilirler.

Sınav giriş belgenizi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik belgenizi yanınıza almayı unutmayın! Başarılar...

Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var?

Bu Hafta Sonu Hangi Sınavlar Var?

Hafta sonu MEB'in AÖL 2. dönem sınavlarının yanı sıra, 

  • 2025 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2025-TUS 1. Dönem)  

  • 2025 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı da 23 Mart 2025 tarihinde gerçekleştirilecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın