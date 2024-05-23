Antik Mısır'da İşçilerin İşe Gelememe Nedenleri Size Günümüz Koşullarını Sorgulatacak
Antik Mısır'da İşçilerin İşe Gelememe Nedenleri Size Günümüz Koşullarını Sorgulatacak
Günümüzde teknoloji gelişmiş olsa da aynı durumu çalışma koşulları için söyleyemeyeceğiz. Pek çok kişi ağır şartlarda çalışmaya devam ederken izinler, maaşlar konusunda sıkıntı çekmeyen çalışan sayısı ise çok az. Peki bu durum, yıllar önce de böyle miydi?
Mesela Antik Mısır'da çalışan işçilerin işe gelmeme bahanesi neydi?
Kaynak: Twitter
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Günümüzde okumak da iş bulmak da iş bulamamak da ayrı bir problem.
İş yerlerinde yaşanan problemler de cabası. Örneğin iş yerinden izin almak istediğinizde türlü türlü sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz.
Fakat bu durum, Antik Mısır'da çalışan işçiler için geçerli değildi.
Kil tablette yazılan bazı maddelerin ise aşağıdaki gibi olduğu söyleniyor;
Şimdi kadınlar bile alamıyor!
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Ben: Patron yarın bira mayalayacağım, o yüzden işe gelemiyorum. Patron: Rahat ol, bir daha işe gelmene gerek yok.... 😜
asıl ilginç olan 3200 yol önce bunların kayıt altına alınmış olması eminim sendika vs vs haklarıda vardır
bide firavun yandaşları vardı işe gelmeyip maaş alan