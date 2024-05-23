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Antik Mısır'da İşçilerin İşe Gelememe Nedenleri Size Günümüz Koşullarını Sorgulatacak

Antik Mısır'da İşçilerin İşe Gelememe Nedenleri Size Günümüz Koşullarını Sorgulatacak

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 12:33

Günümüzde teknoloji gelişmiş olsa da aynı durumu çalışma koşulları için söyleyemeyeceğiz. Pek çok kişi ağır şartlarda çalışmaya devam ederken izinler, maaşlar konusunda sıkıntı çekmeyen çalışan sayısı ise çok az. Peki bu durum, yıllar önce de böyle miydi?

Mesela Antik Mısır'da çalışan işçilerin işe gelmeme bahanesi neydi?

Kaynak: Twitter

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Günümüzde okumak da iş bulmak da iş bulamamak da ayrı bir problem.

Günümüzde okumak da iş bulmak da iş bulamamak da ayrı bir problem.

Özellikle ekonomik sıkıntıların arttığı son yıllarda, işinden memnun olan sayısı oldukça az. İster masa başında olalım, ister tamamen farklı bir iş yapalım, pek çok kişi emeklerinin karşılığını alamadığını düşünüyor.

İş yerlerinde yaşanan problemler de cabası. Örneğin iş yerinden izin almak istediğinizde türlü türlü sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz.

İş yerlerinde yaşanan problemler de cabası. Örneğin iş yerinden izin almak istediğinizde türlü türlü sorunlarla karşılaşabiliyorsunuz.

Kimi patronlar çalışanlarının izin almasına tamamen karşı, öyle ki hastalık durumunda bile çalışanların iş yerine gelmesini isteyenler bile var. Kaldı ki daha farklı bir sebepten dolayı izin almak isterseniz, yandınız!

Fakat bu durum, Antik Mısır'da çalışan işçiler için geçerli değildi.

Fakat bu durum, Antik Mısır'da çalışan işçiler için geçerli değildi.

Görmüş olduğunuz 3250 yıllık kil tabletin üzerinde Antik Mısır'daki işçilerin 'işe gelememe nedenlerinin' yazılı olduğu iddia ediliyor.

Kil tablette yazılan bazı maddelerin ise aşağıdaki gibi olduğu söyleniyor;

Kil tablette yazılan bazı maddelerin ise aşağıdaki gibi olduğu söyleniyor;

Özenmemek elde değil ki!

Şimdi kadınlar bile alamıyor!

Şimdi kadınlar bile alamıyor!
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Ömer

Ben: Patron yarın bira mayalayacağım, o yüzden işe gelemiyorum. Patron: Rahat ol, bir daha işe gelmene gerek yok.... 😜

DomatesCokPahali

asıl ilginç olan 3200 yol önce bunların kayıt altına alınmış olması eminim sendika vs vs haklarıda vardır

garibann

bide firavun yandaşları vardı işe gelmeyip maaş alan