Anadolu Yırtık Pırtığı Adlı Kelebek Türü Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşünce Olanlar Oldu
Anadolu Yırtık Pırtığı Adlı Kelebek Türü Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşünce Olanlar Oldu
Gün geçmiyor ki sosyal medya sayesinde yeni bir bilgi edinmeyelim. Bu kez de bir kelebek türünün adının 'Anadolu Yırtık Pırtığı' olduğunu öğrendik. Kelebeğin bir kullanıcı adını andıran ismi ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Muhtemelen bu aylarda birçok yerde görebileceğiniz bu kelebeğin adı, bakın aslında neymiş!
Ve evet, bu bilgi tamamıyla doğru. Ülkemizde de görülen bu kelebek türünün Türkçe adı Anadolu Yırtık Pırtığı.
Sosyal medya kullanıcıları ise bu ismi pek bi' beğendi!
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
👇🏻
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
TDK ara sıra da olsa böyle güzel isimler üretebiliyor 😁
a... paçozu gibi isim :)))))))