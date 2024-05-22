Görüş Bildir
Haberler
Goygoy
Anadolu Yırtık Pırtığı Adlı Kelebek Türü Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşünce Olanlar Oldu

Anadolu Yırtık Pırtığı Adlı Kelebek Türü Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşünce Olanlar Oldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 16:39

Gün geçmiyor ki sosyal medya sayesinde yeni bir bilgi edinmeyelim. Bu kez de bir kelebek türünün adının 'Anadolu Yırtık Pırtığı' olduğunu öğrendik. Kelebeğin bir kullanıcı adını andıran ismi ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Muhtemelen bu aylarda birçok yerde görebileceğiniz bu kelebeğin adı, bakın aslında neymiş!

Muhtemelen bu aylarda birçok yerde görebileceğiniz bu kelebeğin adı, bakın aslında neymiş!
twitter.com

Ve evet, bu bilgi tamamıyla doğru. Ülkemizde de görülen bu kelebek türünün Türkçe adı Anadolu Yırtık Pırtığı.

Ve evet, bu bilgi tamamıyla doğru. Ülkemizde de görülen bu kelebek türünün Türkçe adı Anadolu Yırtık Pırtığı.

Sosyal medya kullanıcıları ise bu ismi pek bi' beğendi!

Sosyal medya kullanıcıları ise bu ismi pek bi' beğendi!
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
5
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Onur

TDK ara sıra da olsa böyle güzel isimler üretebiliyor 😁

garibann

a... paçozu gibi isim :)))))))