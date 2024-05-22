Anadolu Yırtık Pırtığı Adlı Kelebek Türü Sosyal Medya Kullanıcılarının Diline Düşünce Olanlar Oldu

Gün geçmiyor ki sosyal medya sayesinde yeni bir bilgi edinmeyelim. Bu kez de bir kelebek türünün adının 'Anadolu Yırtık Pırtığı' olduğunu öğrendik. Kelebeğin bir kullanıcı adını andıran ismi ise sosyal medya kullanıcılarının diline düştü!