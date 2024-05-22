"Keşke Bizim Ülkemizde de Olsa" Dedikleri Şeyleri Paylaşarak Şaşırtan Kişiler
"Keşke Bizim Ülkemizde de Olsa" Dedikleri Şeyleri Paylaşarak Şaşırtan Kişiler
Her ülkenin kendine göre bir alışkanlığı, adeti var. Fakat bazı uygulamalar var ki her kültürde olmasını isteyeceğiniz türden. Yurt dışında gördükleri bazı şeylerin kendi ülkelerinde de olmasını isteyen kişiler, bakalım neler paylaşmış?
Kaynak: Bored Panda
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1. "Korumalı bisiklet yolları ve kullanışlı bir toplu taşıma."
2. "Taharet musluğu. Kuru peçeteyle silmek mağara adamlarının tarzı!!"
3. "Kesinlikle sağlık hizmetleri."
4. "Bir Amerikalı olarak bu soruya cevabım toplu taşıma."
5. "İyi ekmek. Almanya'da her bir sandviçin güzel tadı olan ekmekle yapıldığını gördüm. ABD'de ise her ekmek böyle değil. Özellikle kaliteli ekmek tercih etmeniz gerekiyor."
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6. "Geri sayımı olan trafik ışıkları. Hayatı çok kolaylaştırıyor."
7. "Uzun ve yavaş yenen yemekler. İnsanların yemek yedikten sonra bir saat daha takılması. Yemekten sonra beraber vakit geçirmek kültürel bir norm."
8. "Özellikle erkeklerin dostça sarılması veya tokalaşması. Dünyanın her yerinde insanlar samimi bir şekilde selamlaşıyor olsalar da Amerika'da durum böyle değil."
9. "Amerikan tarzı mutfak lavaboları. Hem çok geniş hem de bölmeleri sayesinde çok kullanışlı."
10. "Japonya'da restoranlarda servis talep etmek için küçük bir buton var. Böylece siz rahatsız edilmeden siparişinize karar verdiğinde iletebiliyorsunuz."
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11. "Küçük porsiyonları yiyecekler. Amerika'da porsiyonlar oldukça büyük."
12. "Asya'daki sokak pazarları. Sokaklarda dolaşıp leziz yiyecekler bulmayı seviyorum. Vietnam'da yediğim en lezzetli şeyler pazarlardan aldıklarımdı."
13. "Almanya'da boş şişelerinizin depozitosunu aldığınız bir sistem var, üstelik çoğu markette bulabilirsiniz."
14. "Japon tatami hasırları ve üzerlerine konulan ayaksız sandalyeler. Yemek yemek, sosyalleşmek ve kitap okumak için çok konforlu."
15. "Kore marketleri. Neredeyse her köşe başında bir çeşit market bulabilirsiniz. Sağlıklı hazır yemekler, sıcak içecekler, birçok çeşit ramen, buharda pişirilmiş patates bile bulmanız mümkün."
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