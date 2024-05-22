"Keşke Bizim Ülkemizde de Olsa" Dedikleri Şeyleri Paylaşarak Şaşırtan Kişiler

Her ülkenin kendine göre bir alışkanlığı, adeti var. Fakat bazı uygulamalar var ki her kültürde olmasını isteyeceğiniz türden. Yurt dışında gördükleri bazı şeylerin kendi ülkelerinde de olmasını isteyen kişiler, bakalım neler paylaşmış?

Kaynak: Bored Panda