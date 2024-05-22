Burj Khalifa Dünyanın En Uzun Binası Olma Özelliğini Kaybediyor! Bir Kilometrelik Cidde Kulesi Geliyor
Burj Khalifa Dünyanın En Uzun Binası Olma Özelliğini Kaybediyor! Bir Kilometrelik Cidde Kulesi Geliyor
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828 metre uzunluğundaki, 160 katı kullanılabilen Burj Khalifa, dünyanın en uzun binası.
Dubai'de inşa edilen Jeddah Tower'ın (Cidde Kulesi) ise 1 kilometreyi aşan boyuyla dünyanın en uzun binası olması planlanıyor.
Cidde Gökdeleni'nin inşası 2013 yılında başlamış ancak 2018 yılında maddi sorunlar nedeniyle durdurulmuştu.
Planlama aşamasında inşaatın yaklaşık 63 ay sürmesi planlanmışken, inşaat halen devam ediyor.
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