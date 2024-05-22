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Burj Khalifa Dünyanın En Uzun Binası Olma Özelliğini Kaybediyor! Bir Kilometrelik Cidde Kulesi Geliyor

Burj Khalifa Dünyanın En Uzun Binası Olma Özelliğini Kaybediyor! Bir Kilometrelik Cidde Kulesi Geliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 08:43

Dubai'de bulunan Burj Khalifa (Burç Halife) dünyanın en uzun binası olma özelliği taşıyor. 2010 tarihinde inşası tamamlanan Burj Khalifa tam 828 metre. Şimdilerde ise dünyanın en uzun bina rekorunu kıracak olan, uzunluğu 1 kilometreden fazla bir gökdelen inşa ediliyor!

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828 metre uzunluğundaki, 160 katı kullanılabilen Burj Khalifa, dünyanın en uzun binası.

828 metre uzunluğundaki, 160 katı kullanılabilen Burj Khalifa, dünyanın en uzun binası.

Dubai'de bulunan ve 2010 yılında inşası tamamlanan Burj Khalifa'nın maliyeti yaklaşık 1,2 milyar dolar tutmuştu. 160 katı kullanılabilen ve 150 katından sonra çelik katlar yapılan Burj Khalifa, önümüzdeki yıllarda en uzun bna olma özelliğini kaybedecek.

Dubai'de inşa edilen Jeddah Tower'ın (Cidde Kulesi) ise 1 kilometreyi aşan boyuyla dünyanın en uzun binası olması planlanıyor.

Dubai'de inşa edilen Jeddah Tower'ın (Cidde Kulesi) ise 1 kilometreyi aşan boyuyla dünyanın en uzun binası olması planlanıyor.

Jeddah Tower'ın şuanki dünyanın en uzun binası Burj Khalifa'dan yaklaşık 180 metre daha uzun olacağı planlanıyor. Ayrıca binanın tasarımı, Burj Khalifa'yı da tasarlayan Amerikan bir mimara ait.

Cidde Gökdeleni'nin inşası 2013 yılında başlamış ancak 2018 yılında maddi sorunlar nedeniyle durdurulmuştu.

Cidde Gökdeleni'nin inşası 2013 yılında başlamış ancak 2018 yılında maddi sorunlar nedeniyle durdurulmuştu.

5 yılda yaklaşık üçte biri tamamlanan Jeddah Tower'ın inşasına ise 2023 yılının Eylül ayında yeniden başlandı. Çok uluslu inşaat firmalarının teklif yapması üzerine Jeddah Tower'ın inşasına devam edildi.

Planlama aşamasında inşaatın yaklaşık 63 ay sürmesi planlanmışken, inşaat halen devam ediyor.

Toplam maliyeti 2.2 milyar dolar olan ve bittiğinde insanoğlunun ulaştığı en yüksek nokta olacak olan Cidde Kulesi'nin inşasının ne zaman biteceğine dair ise net bir bilgi bulunmuyor.

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