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Yemeklere Alerjisi Olan Kadın 5 Yıldır Yalnızca 2 Çeşit Yemek Yiyebiliyor

Yemeklere Alerjisi Olan Kadın 5 Yıldır Yalnızca 2 Çeşit Yemek Yiyebiliyor

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
22.05.2024 - 09:28

Kedi alerjisi, polen alerjisi, toz alerjisi...Bütün bu alerjilere alışkınız ancak bir de yemeklere olan alerji var ki sormayın. Caroline Cray, Mast hücre aktivasyon sendromundan (MHAS) muzdarip. Öyle ki yalnızca iki çeşit yemek yiyebiliyor!

Kaynak: People

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Caroline Cray, henüz iki yaşındayken pek çok insanın da alerjisi olduğu yer fıstığı, fındık, susam, kivi ve çeşitli deniz ürünleriyle çeşitli meyvelere karşı alerji geliştirmişti.

Caroline Cray, henüz iki yaşındayken pek çok insanın da alerjisi olduğu yer fıstığı, fındık, susam, kivi ve çeşitli deniz ürünleriyle çeşitli meyvelere karşı alerji geliştirmişti.

Yıllar içerisinde ise alerjilerinin çoğunu atlattığı görülmüştü. Ta ki 2017 yılına kadar.

2017 yılında Caroline Cray, bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli tepki vermesi sonucu anafilaktik şoka girdi.

2017 yılında Caroline Cray, bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli tepki vermesi sonucu anafilaktik şoka girdi.

Cray, anafilaktik şok anında yaşadıklarını 'tüm kanım kafam akıyormuş gibi hissetim' diyerek anlatıyor.Hastaneye yatırılan genç kadına, yıllarca alerji tedavisi gördükten sonra 'mast hücresi aktivasyon sendromu (MHAS)' teşhisi konuyor. O günden beri ise yalnızca iki çeşit yemek yiyebiliyor!

Caroline Cray, yaklaşık 5 senedir yalnızca iki çeşit yemek yiyebiliyor: yulaf ve hipoalerjenik bir mama.

Caroline Cray, yaklaşık 5 senedir yalnızca iki çeşit yemek yiyebiliyor: yulaf ve hipoalerjenik bir mama.

MHAS hastalığında yumurta, et, avokado dahil olmak üzere histamin içeriği yüksek gıdaların tüketilmemesi gerekiyor. Birey, düşük histamin diyeti uygulamak durumunda kalıyor.

Yalnızca yulaf ve hipoalerjenik bir mama tüketebilen genç kadın, gerekli vitaminleri ise ilaçla karşılıyor.

Yalnızca yulaf ve hipoalerjenik bir mama tüketebilen genç kadın, gerekli vitaminleri ise ilaçla karşılıyor.

Sabah, öğlen ve akşam gerekli ilaçlarını alan kadın, vücudunun ihtiyacı olan bütün vitaminleri dışarıdan takviye ile alıyor.

Kendi yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Cray, sabah öğlen ve akşam yulafla farklı tarifler deniyor.

Kendi yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Cray, sabah öğlen ve akşam yulafla farklı tarifler deniyor.

Kimi zaman yulaftan bir krep yapıyor, kimi zaman da fırında kızartarak çıtır çıtır bir şekilde tüketiyor!

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