Yemeklere Alerjisi Olan Kadın 5 Yıldır Yalnızca 2 Çeşit Yemek Yiyebiliyor
Yemeklere Alerjisi Olan Kadın 5 Yıldır Yalnızca 2 Çeşit Yemek Yiyebiliyor
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Caroline Cray, henüz iki yaşındayken pek çok insanın da alerjisi olduğu yer fıstığı, fındık, susam, kivi ve çeşitli deniz ürünleriyle çeşitli meyvelere karşı alerji geliştirmişti.
2017 yılında Caroline Cray, bağışıklık sisteminin alerjen maddeye aşırı şiddetli tepki vermesi sonucu anafilaktik şoka girdi.
Caroline Cray, yaklaşık 5 senedir yalnızca iki çeşit yemek yiyebiliyor: yulaf ve hipoalerjenik bir mama.
Yalnızca yulaf ve hipoalerjenik bir mama tüketebilen genç kadın, gerekli vitaminleri ise ilaçla karşılıyor.
Kendi yaşadıklarını sosyal medya hesabından paylaşan Cray, sabah öğlen ve akşam yulafla farklı tarifler deniyor.
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