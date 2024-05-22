Yemeklere Alerjisi Olan Kadın 5 Yıldır Yalnızca 2 Çeşit Yemek Yiyebiliyor

Kedi alerjisi, polen alerjisi, toz alerjisi...Bütün bu alerjilere alışkınız ancak bir de yemeklere olan alerji var ki sormayın. Caroline Cray, Mast hücre aktivasyon sendromundan (MHAS) muzdarip. Öyle ki yalnızca iki çeşit yemek yiyebiliyor!

Kaynak: People