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Suya Alerjisi Olan Kadın En Çok Merak Edilen Soruları Yanıtladı

Suya Alerjisi Olan Kadın En Çok Merak Edilen Soruları Yanıtladı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
09.05.2024 - 10:05

Bahar alerjisi, kedi alerjisi, fıstık alerjisi...Bu alerji türlerini daha önce duymuşsunuzdur. Peki daha önce hiç suya alerjisi olan birisini duymuş muydunuz? Abbie adında suya alerjisi olan genç bir kadın, yaşadığı zorlukları anlattı!

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
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Sizde olmasa bile yakın çevrenizde alerjisi olan birisi mutlaka vardır.

Sizde olmasa bile yakın çevrenizde alerjisi olan birisi mutlaka vardır.

Polene, kedi tüyüne, şeftali tüyüne, belirli yiyeceklere...Alerji türleri saymakla bitmez. Fakat öyle bir alerji türü var ki oldukça nadir görülüyor. Şu ana kadar bu alerjiye sahip olan yalnızca 50 kişi olduğu biliniyor.

Abbie de bu nadire görülen alerjiye sahip isimlerden birisi. Alerjisi ise suya. Evet, yanlış okumadınız!

Abbie de bu nadire görülen alerjiye sahip isimlerden birisi. Alerjisi ise suya. Evet, yanlış okumadınız!

Tıpta 'Akuajenik ürtiker' adı verilen su alerjisi, bir kişinin cildinin suya maruz kaldıktan sonra alerjik tepkiler vermesiyle ortaya çıkıyor. Su alerjisi, ilk kez 1964 yılında ortaya çıkmış.

Su alerjisi, kişinin suyla temas ettiğinde cildinde şişme, kaşıntı ve yanmaya neden oluyor. Semptomlar, suyla temastan birkaç dakika sonra ortaya çıkıyor.

Su alerjisi, kişinin suyla temas ettiğinde cildinde şişme, kaşıntı ve yanmaya neden oluyor. Semptomlar, suyla temastan birkaç dakika sonra ortaya çıkıyor.

Abbie, katıldığı bir programda yaptığı açıklamalarda 'kızarıklıkların kaşıntıya ve acıya sebep olduğunu' belirtiyor. Ayrıca alerji, her türlü suda ortaya çıkıyor. Örneğin kişi, yağmur altında kaldığında da alerjisi tetiklenebiliyor.

"Rahatlıkla su içebiliyorum. Suya içeriden bir alerjim yok, sadece dışarıdan, yani cildimde alerjim var."

"Rahatlıkla su içebiliyorum. Suya içeriden bir alerjim yok, sadece dışarıdan, yani cildimde alerjim var."

Su alerjisi, bireyin yalnızca cildinin suyla temasında ortaya çıkıyor. Bazı vakalarda ise dudaklarda ve ağız içerisinde de alerjik reaksiyonlar görülebildiği aktarılıyor.

Su alerjisi olan Abbie'ye en çok sorulan soru ise nasıl duş aldığı. Peki su alerjisi olan bir kişi, duş alabilir mi?

Su alerjisi olan Abbie'ye en çok sorulan soru ise nasıl duş aldığı. Peki su alerjisi olan bir kişi, duş alabilir mi?

'İnsanlara durumumdan bahsettiğimde hep aynı şeyi soruyorlar. Duş alıyor muyum, nasıl alıyorum?'

Abbie'nin bu soruya cevabı ise şöyle: 'Herkes gibi duş alıyorum. Her hafta duş alıyorum ama bunu azaltmaya çalışıyorum. Duşta suyla minimum zaman geçiriyorum. Böylece alerjik reaksiyonlarım da azalıyor.'

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Peki ya gözyaşı? Abbie ağladığı zamanlarda da alerji oluyor mu?

Peki ya gözyaşı? Abbie ağladığı zamanlarda da alerji oluyor mu?

'Eğer çok fazla ağlıyorsam evet. O zamanlarda gözlerimin çevresi kabarıp kaşınmaya başlıyor...'

Uzmanlar, su alerjisinin "suyun ciltteki bir madde ile etkileşime girmesi" veya "cildin suyun kendisinden ziyade sudaki bir kimyasal maddeye tepki vermesi" sonucu ortaya çıktığını düşünüyor.

Uzmanlar, su alerjisinin "suyun ciltteki bir madde ile etkileşime girmesi" veya "cildin suyun kendisinden ziyade sudaki bir kimyasal maddeye tepki vermesi" sonucu ortaya çıktığını düşünüyor.

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