Suya Alerjisi Olan Kadın En Çok Merak Edilen Soruları Yanıtladı
Suya Alerjisi Olan Kadın En Çok Merak Edilen Soruları Yanıtladı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/real-life...
Bahar alerjisi, kedi alerjisi, fıstık alerjisi...Bu alerji türlerini daha önce duymuşsunuzdur. Peki daha önce hiç suya alerjisi olan birisini duymuş muydunuz? Abbie adında suya alerjisi olan genç bir kadın, yaşadığı zorlukları anlattı!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Sizde olmasa bile yakın çevrenizde alerjisi olan birisi mutlaka vardır.
Abbie de bu nadire görülen alerjiye sahip isimlerden birisi. Alerjisi ise suya. Evet, yanlış okumadınız!
Su alerjisi, kişinin suyla temas ettiğinde cildinde şişme, kaşıntı ve yanmaya neden oluyor. Semptomlar, suyla temastan birkaç dakika sonra ortaya çıkıyor.
"Rahatlıkla su içebiliyorum. Suya içeriden bir alerjim yok, sadece dışarıdan, yani cildimde alerjim var."
Su alerjisi olan Abbie'ye en çok sorulan soru ise nasıl duş aldığı. Peki su alerjisi olan bir kişi, duş alabilir mi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Peki ya gözyaşı? Abbie ağladığı zamanlarda da alerji oluyor mu?
Uzmanlar, su alerjisinin "suyun ciltteki bir madde ile etkileşime girmesi" veya "cildin suyun kendisinden ziyade sudaki bir kimyasal maddeye tepki vermesi" sonucu ortaya çıktığını düşünüyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın