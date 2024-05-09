Suya Alerjisi Olan Kadın En Çok Merak Edilen Soruları Yanıtladı

'İnsanlara durumumdan bahsettiğimde hep aynı şeyi soruyorlar. Duş alıyor muyum, nasıl alıyorum?'

Abbie'nin bu soruya cevabı ise şöyle: 'Herkes gibi duş alıyorum. Her hafta duş alıyorum ama bunu azaltmaya çalışıyorum. Duşta suyla minimum zaman geçiriyorum. Böylece alerjik reaksiyonlarım da azalıyor.'