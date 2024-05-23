Babaannelerinin Şiir Kokan Cümleler Kurduğunu Söyleyenlere Nihayet Gerekli Cevaplar Geldi

Eski topraklardan duyduğumuz pek çok özlü söz oluyor. Fakat Twitter ahalisi, çoğu zaman olduğu gibi bu özlü sözleri de abartmayı başarıyor. Yeri geliyor bir şairin söylediği cümleyi 'babaannem hep böyle derdi' diye paylaşıyorlar.

Bu kez Twitter ahalisi bu duruma isyan etti!