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Babaannelerinin Şiir Kokan Cümleler Kurduğunu Söyleyenlere Nihayet Gerekli Cevaplar Geldi

Babaannelerinin Şiir Kokan Cümleler Kurduğunu Söyleyenlere Nihayet Gerekli Cevaplar Geldi

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
23.05.2024 - 09:02

Eski topraklardan duyduğumuz pek çok özlü söz oluyor. Fakat Twitter ahalisi, çoğu zaman olduğu gibi bu özlü sözleri de abartmayı başarıyor. Yeri geliyor bir şairin söylediği cümleyi 'babaannem hep böyle derdi' diye paylaşıyorlar.

Bu kez Twitter ahalisi bu duruma isyan etti!

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Babaanneler, anneanneler...Bazen öyle cümleler kuruyorlar ki anlamakta bile zorlanıyoruz!

Babaanneler, anneanneler...Bazen öyle cümleler kuruyorlar ki anlamakta bile zorlanıyoruz!

Hele de eski kelimeler, özlü birer söz kullandılar mı tamam. Bu sözün ne anlama geldiğini düşün dur. Bir de araya küfürler sıkıştırmazlar mı?

Fakat gelin görün ki babaannelerin bu özlü sözleri Twitter ahalisinin diline düştü, abartıldıkça abartıldı!

Fakat gelin görün ki babaannelerin bu özlü sözleri Twitter ahalisinin diline düştü, abartıldıkça abartıldı!

Kimisi çıktı Mevlana'nın bir sözünü, kimisi çıktı ünlü bir yazarın sözünü 'babaannem böyle derdi' diye yutturmaya çalıştı.

Yine bir kullanıcı babaannesinin sözünü paylaştı (!)

Yine bir kullanıcı babaannesinin sözünü paylaştı (!)

Twitter kullanıcılardan ise gerekli tepkiler nihayet geldi;

Twitter kullanıcılardan ise gerekli tepkiler nihayet geldi;
twitter.com

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twitter.com
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twitter.com

Sen mi diyorsun gerçekten?

Sen mi diyorsun gerçekten?
twitter.com

Tabii babaanneler her zaman haklı olmayabilir!

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