Babaannelerinin Şiir Kokan Cümleler Kurduğunu Söyleyenlere Nihayet Gerekli Cevaplar Geldi
Babaannelerinin Şiir Kokan Cümleler Kurduğunu Söyleyenlere Nihayet Gerekli Cevaplar Geldi
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Babaanneler, anneanneler...Bazen öyle cümleler kuruyorlar ki anlamakta bile zorlanıyoruz!
Fakat gelin görün ki babaannelerin bu özlü sözleri Twitter ahalisinin diline düştü, abartıldıkça abartıldı!
Yine bir kullanıcı babaannesinin sözünü paylaştı (!)
Twitter kullanıcılardan ise gerekli tepkiler nihayet geldi;
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Sen mi diyorsun gerçekten?
Tabii babaanneler her zaman haklı olmayabilir!
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