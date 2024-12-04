Antarktika'da "Kan Şelalesi" Olarak da Bilinen Şelalenin Ardındaki İnanılmaz Doğa Olayı
Antarktika'da "Kan Şelalesi" Olarak da Bilinen Şelalenin Ardındaki İnanılmaz Doğa Olayı
Antarktika gibi buzlarla kaplı bir kıtada, devasa bir şelale görmek oldukça şaşırtıcı bir durum değil mi? Ama asıl dikkat çekici olan, bu şelalenin parlak kırmızı rengi! 'Kan Şelalesi' adı verilen bu doğa harikasının ardındaki hikaye, düşündüğünüzden çok daha büyüleyici. Gelin birlikte bakalım. Sizi şöyle aşağıya alalım. 👇🏻
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Yaklaşık beş milyon yıl önce, deniz seviyelerinin yükselmesiyle Doğu Antarktika’nın bir kısmı sular altında kaldı ve tuzlu bir göl oluştu. Ancak bu göl zamanla buzullar tarafından kaplanarak kıtanın geri kalanından tamamen izole hale geldi.
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Günümüzde, bu gölün suları Taylor Buzulu’nun altındaki yaklaşık 400 metre derinlikte gizlenmiş durumda ve içerdiği tuz miktarı deniz suyunun üç katı kadar fazla olduğu için donmuyor.
Bu kadim göl yalnızca tuzlu yapısıyla değil, aynı zamanda havayla hiç temas etmemiş ve ışık görmemiş bir su kütlesi olmasıyla da benzersiz. İçerdiği yüksek demir miktarı ise bu suyun en büyük sırrını oluşturuyor.
Taylor Buzulu’nun altında bulunan tuzlu su, küçük çatlaklardan yüzeye doğru sızarak Taylor Buzulu’ndan aşağı dökülüyor.
Ancak işin en ilginç kısmı, suyun yüzeye ulaştığında havayla temas ettiğinde gerçekleşiyor: İçerdiği demir oksitleniyor, yani paslanıyor! Bu süreç, şelaleye karakteristik kan kırmızısı rengini veriyor.
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Bilim insanları için Kan Şelalesi’ni büyüleyici kılan yalnızca rengi değil, aynı zamanda içindeki mikroskobik yaşam. Milyonlarca yıl önce bu tuzlu gölde yaşayan mikroplar, buzulların altında hapsolmalarına rağmen hayatta kalmayı başardı.
Mikroplar, enerji ihtiyaçlarını oksijensiz ortamda sülfatları parçalayarak karşılıyor. Daha sonra, suyun demiriyle birleşerek sülfatları yeniden oluşturuyorlar. Döngü sayesinde mikroplar, adeta kendi enerjilerini sonsuza dek yeniden üretebiliyor!
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Sakarya Üniversitesi Almanca Mütercim ve Tercümanlık bölümü öğrencisiyim. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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