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Annesinden Maç İzlememe Cezası Almıştı: Beşiktaş Minik Taraftarı Ömer Doruk'a Büyük Jest Yaptı

Annesinden Maç İzlememe Cezası Almıştı: Beşiktaş Minik Taraftarı Ömer Doruk'a Büyük Jest Yaptı

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
08.10.2024 - 20:32

Beşiktaş, annesinden iki maç ceza alan Ömer Doruk'a büyük bir sürpriz yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, 6 yaşındaki taraftarını Konyaspor maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkmaya davet etti.

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Süper Lig'deki son maçında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, yediği son dakika golüyle deplasmandan bir puanla dönmüştü.

Süper Lig'deki son maçında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, yediği son dakika golüyle deplasmandan bir puanla dönmüştü.
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90 dakika sonrası, minik Beşiktaşlı Ömer Doruk'un sonuca sinirlenişi sosyal medyada dikkat çekmişti.

90 dakika sonrası, minik Beşiktaşlı Ömer Doruk'un sonuca sinirlenişi sosyal medyada dikkat çekmişti.

Bu anların ardından annesinden iki maç ceza aldığını açıklamıştı.

Bu anların ardından annesinden iki maç ceza aldığını açıklamıştı.

Beşiktaş, Ömer'in sesini duydu ve eğlenceli bir paylaşımla kendisini stadyuma davet etti. 👇

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