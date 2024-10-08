Annesinden Maç İzlememe Cezası Almıştı: Beşiktaş Minik Taraftarı Ömer Doruk'a Büyük Jest Yaptı
Annesinden Maç İzlememe Cezası Almıştı: Beşiktaş Minik Taraftarı Ömer Doruk'a Büyük Jest Yaptı
Beşiktaş, annesinden iki maç ceza alan Ömer Doruk'a büyük bir sürpriz yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, 6 yaşındaki taraftarını Konyaspor maçında futbolcularla birlikte sahaya çıkmaya davet etti.
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Süper Lig'deki son maçında Gaziantep FK'ya konuk olan Beşiktaş, yediği son dakika golüyle deplasmandan bir puanla dönmüştü.
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90 dakika sonrası, minik Beşiktaşlı Ömer Doruk'un sonuca sinirlenişi sosyal medyada dikkat çekmişti.
Bu anların ardından annesinden iki maç ceza aldığını açıklamıştı.
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