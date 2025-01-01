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Annem Ankara Bugün Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Annem Ankara Bugün Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 20:34

Kanal D ekranlarının en yeni yapımı Annem Ankara, seyirciler tarafından çok sevildi. Başrollerini iki popüler oyuncunun paylaştığı Annem Ankara'nın yeni bölümleri her hafta merakla bekleniyor. 2025 yılının ilk haftasında ise yeni yıl kutlamaları nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olmayacak. Annem Ankara dizisinin de 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı da araştırılıyor. 

Peki Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?

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Annem Ankara Bugün Var mı, Yok mu?

Annem Ankara Bugün Var mı, Yok mu?

Ekranların sevilen yeni dizisi Annem Ankara'nın izleyicileri, bu akşam yeni bölüm olup olmadığını merak ediyor.

Annem Ankara, 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanmayacak.

Kanal D ekranlarında Annem Ankara yerine bir Uzak Şehir tekrar bölümüyle yayınlanacak.

Annem Ankara Neden Yok?

Annem Ankara Neden Yok?

1 Ocak Çarşamba akşamı ekranlara gelen birçok dizi, yılbaşı kutlamaları nedeniye yayınlanmayacak.

Kanal D'nin sevilen dizisi Annem Ankara da yılbaşı kutlamaları nedeniyle yeni bölümüyle ekranlarda olmayacak.

Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Annem Ankara, yalnızca 1 Ocak Çarşamba günü ekranlara ara verecek. 

Annem Ankara'nın yeni bölümü, haftaya yani 8 Ocak'ta ekranlarda olacak.

Kanal D Yayın Akışı

Kanal D Yayın Akışı

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Uzak Şehir - Tekrar

23.15 Annem Ankara - Tekrar

02.00 Zalim İstanbul

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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