Annem Ankara Bugün Var mı, Yok mu? Annem Ankara Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kanal D ekranlarının en yeni yapımı Annem Ankara, seyirciler tarafından çok sevildi. Başrollerini iki popüler oyuncunun paylaştığı Annem Ankara'nın yeni bölümleri her hafta merakla bekleniyor. 2025 yılının ilk haftasında ise yeni yıl kutlamaları nedeniyle dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olmayacak. Annem Ankara dizisinin de 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı da araştırılıyor.

Peki Annem Ankara bu akşam var mı, yok mu? Annem Ankara yeni bölüm ne zaman?