Kuruluş Osman Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman?

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla seyirci karşısına çıkıyor. Yıllardır büyük bir merakla takip edilen Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Kuruluş Osman'ın 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Pek çok dizinin yılbaşı nedeniyle ekranlarda olmadığı görüldü.

Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?