Kuruluş Osman Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman?
Kuruluş Osman Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman?
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla seyirci karşısına çıkıyor. Yıllardır büyük bir merakla takip edilen Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Kuruluş Osman'ın 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Pek çok dizinin yılbaşı nedeniyle ekranlarda olmadığı görüldü.
Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
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Kuruluş Osman Bu Akşam Var mı? (1 Ocak Çarşamba)
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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