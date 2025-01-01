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Kuruluş Osman Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kuruluş Osman Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 20:21

ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman, 6. sezonuyla seyirci karşısına çıkıyor. Yıllardır büyük bir merakla takip edilen Kuruluş Osman'ın başrolünde Burak Özçivit yer alıyor. Kuruluş Osman'ın 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı ise merak konusu oldu. Pek çok dizinin yılbaşı nedeniyle ekranlarda olmadığı görüldü. 

Peki Kuruluş Osman bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

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Kuruluş Osman Bu Akşam Var mı? (1 Ocak Çarşamba)

Kuruluş Osman Bu Akşam Var mı? (1 Ocak Çarşamba)

Kuruluş Osman dizisini merakle bekleyen izleyenler 'Kuruluş Osman bugün yok mu?' sorusunu araştırmaya başladı. Merak edilen sorunun cevabı, ATV'nin yayın akışıyla beraber belli oldu.

Kuruluş Osman 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanmayacak.

ATV ekranlarında Kuruluş Osman yerine başka bir yapım seyirciyle buluşacak.

Kuruluş Osman Neden Yok?

Kuruluş Osman Neden Yok?

ATV'nin sevilen dizisi Kuruluş Osman, yılbaşı kutlamaları nedeniyle 1 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olmayacak. 

1 Ocak akşamında televizyon kanallarında dizilerin yeni bölümleri ekranlarda olmayacak.

Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kuruluş Osman Yeni Bölüm Ne Zaman?

Kuruluş Osman, yalnızca bir haftalık aranın ardından yeni bölümleriyle ekranda olacak. Buna göre, Kuruluş Osman 8 Ocak Çarşamba günü merak edilen yeni bölümüyle seyirciyle buluşacak.

ATV Yayın Akışı

ATV Yayın Akışı

ATV Yayın Akışı:

16.00 Esra Erol'da

19.00 ATV Ana Haber

20.00 Can Borcu

22.00 Belalı Tanık 2

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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