Sahipsizler Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler, yeni sezonun en sevilen dizilerinden biri oldu. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen gibi genç isimlerin paylaştığı Sahipsizler, her hafta merakla takip ediliyor. Sahipsizler 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Birçok dizi, yılbaşı dolayısıyla ekranlarda olmayacak.

Peki Sahipsizler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?