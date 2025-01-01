Sahipsizler Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?
Sahipsizler Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?
Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler, yeni sezonun en sevilen dizilerinden biri oldu. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen gibi genç isimlerin paylaştığı Sahipsizler, her hafta merakla takip ediliyor. Sahipsizler 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Birçok dizi, yılbaşı dolayısıyla ekranlarda olmayacak.
Peki Sahipsizler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?
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Sahipsizler Bu Akşam Var mı? (1 Ocak Çarşamba)
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Sahipsizler Neden Yok?
Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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