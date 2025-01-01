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Sahipsizler Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sahipsizler Bugün Var mı? (1 Ocak Çarşamba) Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
01.01.2025 - 19:34

Star TV ekranlarında yayınlanan Sahipsizler, yeni sezonun en sevilen dizilerinden biri oldu. Başrollerini Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen gibi genç isimlerin paylaştığı Sahipsizler, her hafta merakla takip ediliyor. Sahipsizler 1 Ocak Çarşamba günü yayınlanıp yayınlanmayacağı da merak konusu oldu. Birçok dizi, yılbaşı dolayısıyla ekranlarda olmayacak. 

Peki Sahipsizler bu akşam var mı, yeni bölüm ne zaman?

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Sahipsizler Bu Akşam Var mı? (1 Ocak Çarşamba)

Sahipsizler Bu Akşam Var mı? (1 Ocak Çarşamba)

Sahipsizler dizisinin merakla araştırdığı 'Sahipsizler bu akşam var mı?' sorusunun cevabı, Star TV'nin yayınladığı yayın akışıyla belli oldu. 

Sahipsizler, 1 Ocak Çarşamba günü ekranlarda olmayacak.

Star TV ekranlarında Sahipsizler yerine bir belgesel yayınlanacak.

Sahipsizler Neden Yok?

Sahipsizler Neden Yok?

Star TV'nin sevilen dizisi Sahipsizler, yılbaşı kutlamaları nedeniyle bu akşam ekranlarda olmayacak.

1 Ocak Çarşamba günü ekranlara gelen birçok dizinin yeni bölümü, bu akşam yayınlanmaycak.

Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sahipsizler Yeni Bölüm Ne Zaman?

Sahipsizler dizisinin yeni bölümünün 1 Ocak'ta yayınlanması bekleniyordu. Yılbaşı nedeniyle yayınlanmayan yeni bölümün, 8 Ocak Çarşamba günü Star TV ekranlarında, aynı saatte izleyiciyle buluşması bekleniyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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