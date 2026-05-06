Anneler Günü Ne Zaman 2026? Anneler Günü Hangi Gün?

Dilara Bağcı Peker
06.05.2026 - 20:34

Annelerin en özel günlerinden biri hiç şüphesiz Anneler Günü'dür. 'Anneler Günü ne zaman?' sorusu her yıl merak edilir. Bu özel ve anlamlı gün, her yıl Mayıs ayının ikinci Pazar günü kutlanır. Peki bu sene Anneler Günü hangi güne denk geliyor?

İşte Anneler Günü tarihi!

Anneler Günü Ne Zaman 2026?

Bu sene Anneler Günü 10 Mayıs Pazar gününe denk geliyor. Her sene Mayıs ayının 2. pazar günü kutlanan bu özel gün, bu sene de 10 Mayıs'a denk geliyor. 

Eğer anneniz için bu günü özel kılmak istiyorsanız şimdiden hazırlıklara başlamanızı tavsiye ederiz! Ona sevdiği bir hediye alabilir, güzel bir yemek hazırlayabilir veya manevi değeri yüksek olan bir hediye hazırlayabilirsiniz. Tercih sizin! Annenizi sizden daha iyi kimse tanıyamaz...

Anneler Günü Hikayesi

Anneler Günü her yıl büyük bir sevinç ve neşeyle kutlanıyor. Bu özel günün tarihi ise aslında çok eskiye dayanıyor. 

Antik Roma'da Anneler Günü'nün kutlandığına dair düşünceler olsa da kesin tarihi 1908 yılına uzanıyor. 

Anneler Günü'nün tarihi ABD'de yaşayan Anna Jarvis’in annesinin kaybının ardından her sene ölüm yıl dönümü için bir etkinlik düzenlemesine uzanıyor. Bu kutlamalar, daha sonra ülke geneline yayılarak gelenek haline geliyor. 8 Mayıs 1914 tarihinde ise Senato’nun onayı ve Başkan

Wilson’ın imzasıyla Mayıs’ın ikinci pazar günü resmen “Anneler Günü” ilan ediliyor. İlerleyen yıllarda ise farklı ülkelere de yayılıyor. 

Türkiye'de Anneler Günü Ne Zamandır Kutlanıyor?

Ülkemizde ise Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleriyle 1955 yılında 'Anneler Günü' kabul edildi. Aynı yıl 'Yılın Annesi' seçilen ilk kadın Nene Hatun oldu.

Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
