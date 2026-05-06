Anneler Günü Ne Zaman 2026? Anneler Günü Hangi Gün?

Anneler Günü her yıl büyük bir sevinç ve neşeyle kutlanıyor. Bu özel günün tarihi ise aslında çok eskiye dayanıyor.

Antik Roma'da Anneler Günü'nün kutlandığına dair düşünceler olsa da kesin tarihi 1908 yılına uzanıyor.

Anneler Günü'nün tarihi ABD'de yaşayan Anna Jarvis’in annesinin kaybının ardından her sene ölüm yıl dönümü için bir etkinlik düzenlemesine uzanıyor. Bu kutlamalar, daha sonra ülke geneline yayılarak gelenek haline geliyor. 8 Mayıs 1914 tarihinde ise Senato’nun onayı ve Başkan

Wilson’ın imzasıyla Mayıs’ın ikinci pazar günü resmen “Anneler Günü” ilan ediliyor. İlerleyen yıllarda ise farklı ülkelere de yayılıyor.

Türkiye'de Anneler Günü Ne Zamandır Kutlanıyor?

Ülkemizde ise Türk Kadınlar Birliği'nin girişimleriyle 1955 yılında 'Anneler Günü' kabul edildi. Aynı yıl 'Yılın Annesi' seçilen ilk kadın Nene Hatun oldu.