article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Anneler Günü’nde Annenize Alabileceğiniz 12 Hediye

etiket Anneler Günü’nde Annenize Alabileceğiniz 12 Hediye

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
06.05.2026 - 16:29

Anneler Günü yaklaşıyor ama henüz ona ne alacağına karar veremedin mi? Panik yok! Bu sene öyle basit bir çiçekle geçiştirmek de yok! İşte annen için alabileceğin birbirinden güzel hediye önerileri. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Her annenin bayılacağı o hediye...

Anneler genelde klasik takılardan hoşlanır ama işin içine kişisel bir dokunuş ekleyebilirsin. Kişiye özel isim yazılı kolyeler, doğal taşlı bileklikler ya da küçük bir mesaj yazılı olan yüzükler… Her taktığında seni hatırlayacağı minimal ama anlamlı bir hediye.

2. İpek şal ya da zarif bir fular.

Annenin gardırobuna şık bir dokunuş katmak istiyorsan, şal veya fulardan daha ideal bir hediye seçimi olamaz! Özellikle pastel tonlarda ya da klasik desenlerde seçersen hem günlük hem özel günlerde kullanabilir. Küçük ama etkisi büyük bir hediye!

3. Spa günü hediye et!

İşte her annenin gözlerini dolduracak o hediye... Çünkü her annenin gerçekten dinlenip arınmaya ihtiyacı var. Yılların yorgunluğu, stres, sorumluluk… Hepsi birikmiş durumda. Masaj, bakım, rahatlama… Bunlar lüks değil, ihtiyaç! Ve bunu fark edip hediye etmek, paha biçilemez.

4. Fotoğraf albümüne ne dersin?

Belki kulağa biraz klişe geliyor ama önemli olan hediyeyi nasıl tasarladığın. Rastgele fotoğrafları basıp albüme koymak yok! Burada bir hikaye yaratmalısın. Çocukluğundan bugüne, birlikte geçirdiğiniz en güzel anları kronolojik sırayla derlediğin bir albüm olmalı! Annen buna her baktığında duygulanacak...

5. Annenin yaşatacağı bir bitki!

Öyle çiçek alıp gitmek yok dedik ama burada durum farklı! Eğer annen doğayla biraz ilgiliyse bu hediye onu çok mutlu eder. Alacağın bir çiçek birkaç gün sonra solacak ama küçük saksı bitkileri, güzel bakıldıkça yaşamaya devam edecek. Bu hediye yaşayan bir şey olduğu için sürekli hatırlanacak. Yani bir kere alıp unutulan hediyelerden değil!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Kaliteli bir parfüme kimse hayır demez!

Annenin o görüp de 'Ay çok pahalı!' dediği parfümü almanın zamanı geldi! Kabul edelim, çoğu anne gidip de kendine kaliteli bir parfüm almaz. Bu nedenle bunu sen akıl edebilirsin! Temiz, çiçeksi veya hafif odunsu kokular genelde güvenli liman. Bizce bir düşün. 🤔

7. Sinema bileti!

Hiç düşündün mü, annen en son ne zaman sinemaya gitti? Eğer cevabı ararken çok uzun düşündüysen, alacağın hediye şimdiden belli! Annenin birkaç saat kafa dağıtmasını istiyorsan ona seveceği bir film için sinema bileti alabilirsin.

8. Ev konforunu artıran ufak eşyalar.

Burada amaç tamamen annen için bir keyif alanı oluşturmak. Sıcacık bir battaniye, rahat bir yastık, kokulu mumlar veya tütsü gibi seçeneklerle annenin günlük hayatına konfor katabilirsin.

9. Birlikte yapacağınız bir aktivite!

Annenle birlikte kaliteli zaman geçirmek, aslında en paha biçilemez hediye! Birlikte kahvaltıya gitmek, müze gezmek, konsere gitmek, küçük bir tatil planlamak… Bunlar “Seni düşünüyorum ve sana zaman ayırıyorum!” demenin en net güzel yolu!

10. Cilt bakım seti!

Annen kendine bakım yapmayı erteliyor olabilir. İşte burada sen devreye giriyorsun! Kaliteli bir cilt bakım setiyle annen kendini gerçekten çok iyi hisseder. Böyle bir rutini yoksa bile bir başlangıç yapmış olur!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

11. El yazınla yazılmış bir mektup!

İşte göz yaşlarının sel olacağı o an... Annene içinden gelen tüm duygularını yazıp, sevgini belli edebileceğin bir mektup yazmak, onun için en anlamlı hediye olur. Bir ömür saklanıp her daim hatırlanacak bir hediye...

12. “Anne, kahve hazır!” diyebileceğin bir sürpriz! 😍

12. “Anne, kahve hazır!” diyebileceğin bir sürpriz! 😍

Şimdi gelelim en heyecanlı ana! Anneler Günü sabahında, anneni lezzetli bir kahveyle uyandırmak istemez misin? Philips'in en yeni ve en iyisi Café Aromis 8000 Serisi ile flat white, cortado, latte, cold brew dahil 50'den fazla kahveyi tek dokunuşla veya telefonundan zahmetsizce hazırlayabilirsin. LatteGo Pro süt sistemi sayesinde ipeksi köpük elde etmek de oldukça kolay ve temizliği bile sadece birkaç saniye sürüyor. Bu Anneler Günü'nde anneni biraz şımartmak için alman gereken hediye belli! 😉

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın