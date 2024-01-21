Anketler Turgut Altınok'u Memnun Etmedi: 'Hiçbir Doğruluğu Yok'
Anketler Turgut Altınok'u Memnun Etmedi: 'Hiçbir Doğruluğu Yok'
AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Alınok, sahte anketler yapıldığını iddia ederek, 'Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok.' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, AK Parti'nin 16 bin kişiyle anket yaptığını söyleyerek, 'Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 54-55 civarında' ifadelerini kullanmıştı.
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31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, kamuoyu araştırmaları da hız kazandı. Partilerin ve bağımsız kuruluşların yapığı anketlerde çeşitli sonuçlar oraya çıkarken, dikkat çeken bir açıklama geçtiğimiz günlerde gazeteci Deniz Zeyrek'ten gelmişti. Zeyrek, AK Parti'nin 16 bin kişi ile yaptığı anketten Mansur Yavaş isminin çıktığını söylemişti.
Ankara'nın Sincan ilçesinde ilçesinde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarlarla bir araya gelen AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok yapılan anketlere tepki gösterdi.
Kamuoyuna sahte anketler sunulduğunu söyleyen Altınok, 'Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok. Cumhurbaşkanlığında da bu anketler yapıldı. 57 vardı, 60 vardı. Anket neresi biliyor musunuz? Anket burası, Sincan. En az 70, en fazla 75 bekliyoruz.' ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de katıldığı Para Politika programında Ankara adayları üzerinden değerlendirmelerde bulunan gazeteci Deniz Zeyrek, Altınok veya başka bir ismin Mansur yavaş karşısında şansının olmadığını söylemişti.
AK Parti'nin şehirde 16 bin kişinin katılımıyla anket yaptırdığını söyleyen Zeyrek, 'Mansur Yavaş'tan memnuniyet oranı yüzde 64'ün üzerinde, 'oy veririm' diyenlerin oranları da yüzde 54-55 civarında' ifadelerini kullanmıştı.
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