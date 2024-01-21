Anketler Turgut Altınok'u Memnun Etmedi: 'Hiçbir Doğruluğu Yok'

AK Parti'den Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkan adayı olarak gösterilen Turgut Alınok, sahte anketler yapıldığını iddia ederek, 'Bu anketlerin hiçbir doğruluğu yok.' ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz günlerde Sözcü TV'de konuşan gazeteci Deniz Zeyrek, AK Parti'nin 16 bin kişiyle anket yaptığını söyleyerek, 'Mansur Yavaş'ın oy oranı yüzde 54-55 civarında' ifadelerini kullanmıştı.