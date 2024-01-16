Ankara'da Metroya Ayrılan Yatırım Bütçesi Bozdur Bozdur Harca Dedirtti!
Ankara'da Metroya Ayrılan Yatırım Bütçesi Bozdur Bozdur Harca Dedirtti!
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den yeniden aday oldu. İktidarda olan Ak Parti de Ankara adayını henüz açıklamadı.
Sosyal medyada da 3 bin liralık metro bütçesi gündem olmaktan kaçamadı.
İşte Ankara'da metronun bütçesine yapılan yorumlardan bazıları.
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