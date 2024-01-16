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Ankara'da Metroya Ayrılan Yatırım Bütçesi Bozdur Bozdur Harca Dedirtti!

Ankara'da Metroya Ayrılan Yatırım Bütçesi Bozdur Bozdur Harca Dedirtti!

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
16.01.2024 - 17:16

Yerel seçimler yaklaşırken, özellikle büyükşehirlerde siyasi rekabet kızışıyor. Bu da haliyle hizmetler için gereken bütçelere etki ediyor. Ankara'da metro için ayrılan yatırım bütçesi de bu ortamda gündem oldu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den yeniden aday oldu. İktidarda olan Ak Parti de Ankara adayını henüz açıklamadı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş CHP'den yeniden aday oldu. İktidarda olan Ak Parti de Ankara adayını henüz açıklamadı.
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Seçim gündeminde Ankara Esenboğa Havalimanı Metro Projesi'ne Ulaştırma Bakanlığı'ndan 2024 yılı için 3 bin TL bütçe ayrıldı. Mansur Yavaş, projeyi devralmak istediklerini ancak bakanlığın taleplerini kabul etmediğini açıklamıştı.

Sosyal medyada da 3 bin liralık metro bütçesi gündem olmaktan kaçamadı.

Sosyal medyada da 3 bin liralık metro bütçesi gündem olmaktan kaçamadı.
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İşte Ankara'da metronun bütçesine yapılan yorumlardan bazıları.

İşte Ankara'da metronun bütçesine yapılan yorumlardan bazıları.
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