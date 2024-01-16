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Otobüs Kumpası İddiasında Valilik İzni ve Sürücü İfadesi Ortaya Çıktı

Otobüs Kumpası İddiasında Valilik İzni ve Sürücü İfadesi Ortaya Çıktı

İBB Otobüs kumpası
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
16.01.2024 - 13:46

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği iddiasına ilişkin yeni belgeler paylaştı. Belgelerde çekim için valilik izni ve şoförün ifadesi yer alıyor. 

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 14 Ocak'ta AK Parti’yi seçimler öncesi yine belediyeyi suçlayan mizansen videolar üretmekle itham etmişti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 14 Ocak'ta AK Parti’yi seçimler öncesi yine belediyeyi suçlayan mizansen videolar üretmekle itham etmişti.

İBB Haber sayfasından yapılan paylaşımda, "AK Parti’nin, İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği, sonra da set kurup çekim yaptığı ortaya çıktı" ifadeleri yer almıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün olayla ilgili Valilik tarafından verilen çekim izni ve şoförün ifade tutanağını paylaştı.

Gazeteci İsmail Saymaz, bugün olayla ilgili Valilik tarafından verilen çekim izni ve şoförün ifade tutanağını paylaştı.

Şoför İ.Ç, sefer yaptığı sırada kendisine bir telefon numarası verildiğini ve arayan kişinin bir reklam çekimi için kendisini çağırdığını dile getirdi. Motor kapağının açıldığını ve bantlarla otobüsün yazılı bazı kısımlarının kapatıldığını anlatan şoför şunları anlattı: "Çekimde başrol oyuncusunun otobüsün önünde bekleyen figüranların arasından geçerek 'yinemi arıza yaptı, işe geç kaldık' şeklindeki ifadelerle bir kurgu ve senaryo doğrultusunda kayıt yapılmaya başlandı."

Şoför İ.Ç, sefer yaptığı sırada kendisine bir telefon numarası verildiğini ve arayan kişinin bir reklam çekimi için kendisini çağırdığını dile getirdi. Motor kapağının açıldığını ve bantlarla otobüsün yazılı bazı kısımlarının kapatıldığını anlatan şoför şunları anlattı: "Çekimde başrol oyuncusunun otobüsün önünde bekleyen figüranların arasından geçerek 'yinemi arıza yaptı, işe geç kaldık' şeklindeki ifadelerle bir kurgu ve senaryo doğrultusunda kayıt yapılmaya başlandı."

İsmail Saymaz'ın paylaşımı 👇

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AK Parti ise 'Otobüs Kumpası' iddialarını daha önce yalanlamıştı.

AK Parti ise 'Otobüs Kumpası' iddialarını daha önce yalanlamıştı.
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