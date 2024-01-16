Otobüs Kumpası İddiasında Valilik İzni ve Sürücü İfadesi Ortaya Çıktı

Gazeteci İsmail Saymaz, AK Parti'nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünün şoförüyle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiği iddiasına ilişkin yeni belgeler paylaştı. Belgelerde çekim için valilik izni ve şoförün ifadesi yer alıyor.