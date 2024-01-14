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İBB Görüntüleri Paylaşıp AK Parti'yi Suçladı: Şoförle Anlaşıp Bozuk Otobüs Mizanseni Çektiler

İBB Görüntüleri Paylaşıp AK Parti'yi Suçladı: Şoförle Anlaşıp Bozuk Otobüs Mizanseni Çektiler

İBB Bozuk Otobüs
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.01.2024 - 14:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti’nin İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdiğini ardından da set kurup çekim yaptığını iddia etti. 

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Türkiye'de 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala yine kurgu videolar konusu gündemde.

Türkiye'de 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala yine kurgu videolar konusu gündemde.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti’yi seçimler öncesi yine belediyeyi suçlayan mizansen videolar üretmekle itham etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti’yi seçimler öncesi yine belediyeyi suçlayan mizansen videolar üretmekle itham etti.

İddiaya göre, AK Parti İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdi.

İddiaya göre, AK Parti İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdi.

Ardından da set kurup çekim yapıldığı iddia edildi.

Ardından da set kurup çekim yapıldığı iddia edildi.

İşte İBB'ye ait İBB Haber sayfasından paylaşılan o görüntüler ⬇️

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beriberi

Tam akp zihniyetlik bir şey

Bozkurt

Köpeğe iftira atmak amacıyla cebinde bok taşıyacak kadar düşmüş bir dava için bu devede kulak kalıyor.

tom lee jones

eger bir cehennem varsa nathanit heykeltapar ve akmhbbhudapkk cok yakisacak.Sytani secde ettirengiller.entrikanin allahi tillahi.