İBB Görüntüleri Paylaşıp AK Parti'yi Suçladı: Şoförle Anlaşıp Bozuk Otobüs Mizanseni Çektiler
İBB Görüntüleri Paylaşıp AK Parti'yi Suçladı: Şoförle Anlaşıp Bozuk Otobüs Mizanseni Çektiler
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Türkiye'de 31 Mart seçimlerine kısa bir süre kala yine kurgu videolar konusu gündemde.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, AK Parti’yi seçimler öncesi yine belediyeyi suçlayan mizansen videolar üretmekle itham etti.
İddiaya göre, AK Parti İstanbul’da bozuk olmayan bir özel halk otobüsünü şoförle anlaşıp bozukmuş gibi gösterdi.
Ardından da set kurup çekim yapıldığı iddia edildi.
İşte İBB'ye ait İBB Haber sayfasından paylaşılan o görüntüler ⬇️
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Tam akp zihniyetlik bir şey
Köpeğe iftira atmak amacıyla cebinde bok taşıyacak kadar düşmüş bir dava için bu devede kulak kalıyor.
eger bir cehennem varsa nathanit heykeltapar ve akmhbbhudapkk cok yakisacak.Sytani secde ettirengiller.entrikanin allahi tillahi.