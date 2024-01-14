Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e Saldırı Eyleminde Ortalık Karıştı
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e Saldırı Eyleminde Ortalık Karıştı
Hollanda'nın Arnhem bölgesinde PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı çıkan grup ile polis arasında arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, gözaltılar da var.
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Polisin yaptığı açıklamada, PEGIDA'nın belediyeden izin aldığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı bir grubun gösteri yaptığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu grubun Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi.
Olayda grup üyeleri ile polis arasında çıkan arbede nedeniyle PEGIDA'nın gösterisi sona erdi. Polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığı, üç polis memurunun ise yaralandığı bildirildi.
PEGIDA liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.
Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığına dikkat çeken Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch, şiddete başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar son dönemde artmış durumda.
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PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, geçen yıl 22 Ocak'ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.
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