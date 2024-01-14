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Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e Saldırı Eyleminde Ortalık Karıştı

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e Saldırı Eyleminde Ortalık Karıştı

Hollanda Kuranı Kerim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
14.01.2024 - 13:30

Hollanda'nın Arnhem bölgesinde PEGIDA'nın Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı çıkan grup ile polis arasında arbede çıktı. Olayda 3 polis yaralanırken, gözaltılar da var. 

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Polisin yaptığı açıklamada, PEGIDA'nın belediyeden izin aldığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı bir grubun gösteri yaptığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu grubun Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi.

Polisin yaptığı açıklamada, PEGIDA'nın belediyeden izin aldığı Kur'an-ı Kerim yakma eylemine karşı bir grubun gösteri yaptığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu grubun Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırıya müdahale etmek istediği ifade edildi.

Olayda grup üyeleri ile polis arasında çıkan arbede nedeniyle PEGIDA'nın gösterisi sona erdi. Polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığı, üç polis memurunun ise yaralandığı bildirildi.

Olayda grup üyeleri ile polis arasında çıkan arbede nedeniyle PEGIDA'nın gösterisi sona erdi. Polisin talimatına uymadıkları gerekçesiyle üç kişinin gözaltına alındığı, üç polis memurunun ise yaralandığı bildirildi.

Kaynak

PEGIDA liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.

PEGIDA liderinin de polis tarafından koruma altına alındığı kaydedildi.

Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığına dikkat çeken Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch, şiddete başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hollanda'da kutsal bir kitabın yakılmasının yasak olmadığına dikkat çeken Arnhem Belediye Başkanı Ahmed Marcouch, şiddete başvurulmasının kabul edilemez olduğunu söyledi.

Hollanda’da belediye başkanlarının kamu düzeninin bozulması beklenen durumda gösteriyi yasaklama hakkı var.

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar son dönemde artmış durumda.

Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'e yönelik provokasyonlar son dönemde artmış durumda.
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PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, geçen yıl 22 Ocak'ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

PEGIDA hareketi lideri Wagensveld, geçen yıl 22 Ocak'ta Lahey kentinde geçici Hollanda parlamento binası önünde polis korumasında, 13 Şubat'ta ise Utrecht kentinde tek başına yaptığı gösteride Kur'an-ı Kerim yırtmıştı.

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