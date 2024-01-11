Bıçaklanan Fatih Camisi İmamı Galip Usta İlk Kez Konuştu: "Müslüman Kadere İnanır, Gazi Olduk"

'Benim üniversitede, ilahiyat fakültesinde okuyan öğrencilerim vardı. Bilal efendi kardeşime, Allah ona da şifa versin. O da yaralandı. Diğer Yusuf Mumcu öğrencimiz o da vardı. O yaralanmadı ama diğer bir başka Yusuf İslam kardeşimizin ayağı kırıldı. Ayak bandaja alındı. Benimle birlikte üç gazi olduk. Öğrencilerim olmasaydı, çok daha vahim olabilirdi.'