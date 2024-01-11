Bıçaklanan Fatih Camisi İmamı Galip Usta İlk Kez Konuştu: "Müslüman Kadere İnanır, Gazi Olduk"
Bıçaklanan Fatih Camisi İmamı Galip Usta İlk Kez Konuştu: "Müslüman Kadere İnanır, Gazi Olduk"
Bıçaklanan Fatih Camisi İmamı Galip Usta, hastanede olay anına ilişkin ilk açıklamasını yaptı. Saldırganı hiç tanımadığını söyleyen Galip Usta, 'Direkt üstüme saldırdı, bıçağı çekti. Gazi olduk... Müslüman kadere inanır' ifadelerini kullandı.
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Son dönemde izlediği bazı dini videolarla radikalleşen oto yedek parçacısı Ömer Salgın, 8 Ocak Pazartesi günü Fatih Camisi İmamı Galip Usta ve öğrencisi Bilal Erdem'i cami içinde bıçaklamıştı.
Saldırgan, kasten öldürmeye teşebbüs suçundan tutuklanıp cezaevine gönderilirken, imam Galip Usta'nın hastanede tedavisi sürüyor.
İmam Galip Usta, bugün hastane odasında basın mensuplarına konuştu: "Vahim bir kaza atlattık ama yüce Allah'ın yardımıyla kıl payı ölümden döndük. Allah'a şükür gayet iyiyim. İnşallah pazartesi günü taburcu olurum."
İmam Galip Usta olay anına ilişkin ise şunları anlattı: "Saldırganla benim hiçbir alakam yok. Ben imam odasında ders yaparken aniden girdi içeri. Direkt üstüme saldırdı, bıçağı çekti. Olay o şekilde devam etti."
"Müslüman kadere inanır. 'Men âmene bil kader, emine mine'l- keder' yani kadere inanana keder olmaz. Biz Allah'a inanmışız efendim. Bir an önce efendim bir ömür hizmet ettiğim dinimize, camimize, Kuran'ımıza, talebelere hizmet etmeyi ben de Allah'ımın izniyle arzu ediyorum. İnşallah, dualarınızla bir an önce başlarım."
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