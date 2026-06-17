article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
İlişkiler
İlk Buluşmanın Son Buluşma Olmasına Sebep Olan 'O' Detaylar

İlk Buluşmanın Son Buluşma Olmasına Sebep Olan 'O' Detaylar

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 08:07
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

İlk buluşmalar beklenin aksine gergin geçebilir. Acaba ikinci bir buluşma olacak mı, karşıdaki sizi beğencek mi, siz onu beğenecek misiniz? Karşınızdaki kişinin davranışları nasıl? Bu kez insanlara 'ilk buluşmayı son buluşma kılacak' detay soruldu: Yüzde 64'lük bir kesimin ortak noktada buluştuğu o 'itici detay' belli oldu. 

Gelin bakalım.

Kaynak: https://nypost.com/2023/09/15/this-ma...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlk buluşmalar göz korkutucu olabiliyor: Karşı tarafı muhabbetinizle sıkmamalı, ayrıca karşı tarafın da sıkıcı olmadığından emin olmalısınız...

İlk buluşmalar göz korkutucu olabiliyor: Karşı tarafı muhabbetinizle sıkmamalı, ayrıca karşı tarafın da sıkıcı olmadığından emin olmalısınız...

Ancak bazen tüm çabalarınıza rağmen ikinci bir buluşma gerçekleşmeyebiliyor: Sizse sorularla baş başa kalıyorsunuz...

Ancak bazen tüm çabalarınıza rağmen ikinci bir buluşma gerçekleşmeyebiliyor: Sizse sorularla baş başa kalıyorsunuz...

Neyi yanlış yaptım acaba?

OpenTable isimli bir şirket, bu soruya cevap bulmak için bin Avustralyalı ile bir anket gerçekleştirdi.

OpenTable isimli bir şirket, bu soruya cevap bulmak için bin Avustralyalı ile bir anket gerçekleştirdi.

Bin katılımcıya ilk buluşmayı son buluşma kılan ve karşı taraftan anında soğumalarına neden olan 'o' sebep soruldu.

Bin katılımcıya ilk buluşmayı son buluşma kılan ve karşı taraftan anında soğumalarına neden olan 'o' sebep soruldu.

Katılımcıların yüzde 64'ünün ortak noktada buluştuğu tek bir sebep oldu: Garsonlara/çalışanlara kötü ve kaba davranması.

Katılımcıların yüzde 64'ünün ortak noktada buluştuğu tek bir sebep oldu: Garsonlara/çalışanlara kötü ve kaba davranması.
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İkinci sırada ise ağzını şapırdatmak gibi görgü kurallarından yoksun olması geldi.

İkinci sırada ise ağzını şapırdatmak gibi görgü kurallarından yoksun olması geldi.

Ayrıca telefonda çok fazla vakit geçirmeleri ve eski sevgililerinden bahsetmeleri de 'son buluşma' olmasına sebebiyet veren detaylardan.

Ayrıca telefonda çok fazla vakit geçirmeleri ve eski sevgililerinden bahsetmeleri de 'son buluşma' olmasına sebebiyet veren detaylardan.

Yani ilk buluşmanızda bunlara dikkat edin... Kalbiniz kırılmasın. 😅

Yani ilk buluşmanızda bunlara dikkat edin... Kalbiniz kırılmasın. 😅

Sizin için ilk buluşmayı son buluşma kılan sebep nedir? 

ViDio'da paylaşın!👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
3
1
1
1
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın