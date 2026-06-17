İlk Buluşmanın Son Buluşma Olmasına Sebep Olan 'O' Detaylar

İlk buluşmalar beklenin aksine gergin geçebilir. Acaba ikinci bir buluşma olacak mı, karşıdaki sizi beğencek mi, siz onu beğenecek misiniz? Karşınızdaki kişinin davranışları nasıl? Bu kez insanlara 'ilk buluşmayı son buluşma kılacak' detay soruldu: Yüzde 64'lük bir kesimin ortak noktada buluştuğu o 'itici detay' belli oldu.

Gelin bakalım.