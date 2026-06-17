İlk Buluşmanın Son Buluşma Olmasına Sebep Olan 'O' Detaylar
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Kaynak: https://nypost.com/2023/09/15/this-ma...
İlk buluşmalar beklenin aksine gergin geçebilir. Acaba ikinci bir buluşma olacak mı, karşıdaki sizi beğencek mi, siz onu beğenecek misiniz? Karşınızdaki kişinin davranışları nasıl? Bu kez insanlara 'ilk buluşmayı son buluşma kılacak' detay soruldu: Yüzde 64'lük bir kesimin ortak noktada buluştuğu o 'itici detay' belli oldu.
Gelin bakalım.
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İlk buluşmalar göz korkutucu olabiliyor: Karşı tarafı muhabbetinizle sıkmamalı, ayrıca karşı tarafın da sıkıcı olmadığından emin olmalısınız...
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Ancak bazen tüm çabalarınıza rağmen ikinci bir buluşma gerçekleşmeyebiliyor: Sizse sorularla baş başa kalıyorsunuz...
OpenTable isimli bir şirket, bu soruya cevap bulmak için bin Avustralyalı ile bir anket gerçekleştirdi.
Bin katılımcıya ilk buluşmayı son buluşma kılan ve karşı taraftan anında soğumalarına neden olan 'o' sebep soruldu.
Katılımcıların yüzde 64'ünün ortak noktada buluştuğu tek bir sebep oldu: Garsonlara/çalışanlara kötü ve kaba davranması.
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İkinci sırada ise ağzını şapırdatmak gibi görgü kurallarından yoksun olması geldi.
Ayrıca telefonda çok fazla vakit geçirmeleri ve eski sevgililerinden bahsetmeleri de 'son buluşma' olmasına sebebiyet veren detaylardan.
Yani ilk buluşmanızda bunlara dikkat edin... Kalbiniz kırılmasın. 😅
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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