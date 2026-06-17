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'Aşksal' Durumlarını Özetleyerek Hepimizi Güldürürken Uzaklara Daldıran Kullanıcılar

'Aşksal' Durumlarını Özetleyerek Hepimizi Güldürürken Uzaklara Daldıran Kullanıcılar

İnci Öztürk
İnci Öztürk - Onedio Üyesi
17.06.2026 - 08:24
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Aşksal durumlarınız bu aralar nasıl? Kiminin hiç olmadığı kadar iyi, kiminin de ne sen sor ne ben söyleyim modunda olabilir. Bu kez X kullanıcıları, aşksal durumlarını özetledi ve yaptıkları paylaşımlarla bizleri de güldürmeyi başardı.

Buyuruuun 👇

Ayrıca siz de ViDio ile aşksal durumunuzu paylaşmayı unutmayın!

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Aşk hayatı çoğu kişinin ortak kanayan yarası: Bugünlerde aşktan yana çok az kişinin yüzü gülüyor...

Aşk hayatı çoğu kişinin ortak kanayan yarası: Bugünlerde aşktan yana çok az kişinin yüzü gülüyor...

Twitter ahalisi, "Aşksal olarak nasılsınız?" sorusuna verdikleri yanıtlarla hem güldürdü hem de uzaklara daldırdı.

Twitter ahalisi, "Aşksal olarak nasılsınız?" sorusuna verdikleri yanıtlarla hem güldürdü hem de uzaklara daldırdı.
twitter.com

Bakalım nasıllarmış... 👇

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10. Sizin aşksal durumlar nasıl? Bizimle paylaşın!

10. Sizin aşksal durumlar nasıl? Bizimle paylaşın!

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İnci Öztürk
İnci Öztürk
Onedio Üyesi
İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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