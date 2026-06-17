'Aşksal' Durumlarını Özetleyerek Hepimizi Güldürürken Uzaklara Daldıran Kullanıcılar
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Aşksal durumlarınız bu aralar nasıl? Kiminin hiç olmadığı kadar iyi, kiminin de ne sen sor ne ben söyleyim modunda olabilir. Bu kez X kullanıcıları, aşksal durumlarını özetledi ve yaptıkları paylaşımlarla bizleri de güldürmeyi başardı.
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Aşk hayatı çoğu kişinin ortak kanayan yarası: Bugünlerde aşktan yana çok az kişinin yüzü gülüyor...
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Twitter ahalisi, "Aşksal olarak nasılsınız?" sorusuna verdikleri yanıtlarla hem güldürdü hem de uzaklara daldırdı.
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10. Sizin aşksal durumlar nasıl? Bizimle paylaşın!
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İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldum. Mesleki hayatımda hem çeviriler yaptım hem de farklı dergilerde yazılar kaleme aldım. Profesyonel hayatıma Onedio'da içerik üreterek devam ediyorum.
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