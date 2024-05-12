Anket Sonuçları Belli Oldu: İşte Türkiye’nin En Güvenilen ve Güvenilmeyen Kurum/Kuruluşları

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında söylediği “Belki de Türkiye'de en güvenilmez kurum TFF” cümlesinden sonra bir anket düzenledik ve sizlere “Türkiye’deki En Güvenilir ve En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?” sorduk.

İşte sizden gelen yanıtlar…