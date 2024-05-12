Anket Sonuçları Belli Oldu: İşte Türkiye’nin En Güvenilen ve Güvenilmeyen Kurum/Kuruluşları
Anket Sonuçları Belli Oldu: İşte Türkiye’nin En Güvenilen ve Güvenilmeyen Kurum/Kuruluşları
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, düzenlediği basın toplantısında söylediği “Belki de Türkiye'de en güvenilmez kurum TFF” cümlesinden sonra bir anket düzenledik ve sizlere “Türkiye’deki En Güvenilir ve En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?” sorduk.
İşte sizden gelen yanıtlar…
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz hafta yaptığı basın toplantısında Türkiye Futbol Federasyonu’nu sert sözlerle eleştirdi ve “Belki de Türkiye'de en güvenilmez kurum TFF” dedi.
Ali Koç’un bu açıklamasının ardından biz de bir anket düzenledik ve sizlere “Türkiye’deki En Güvenilir ve En Güvenilmez Kurumu/Kuruluşu Hangisi?” sorduk.
Sizlerin oyları sonucunda Türkiye’nin en güvenilir 3 Kurumu/Kuruluşu:
Sizlerin oyları sonucunda Türkiye’nin en güvenilmeyen 3 Kurumu/Kuruluşu:
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