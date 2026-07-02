Ankara'nın Tatlı NATO Zirvesi Telaşını Diline Dolayarak Güldüren Kişiler
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Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkentte yoğun hazırlıklar yapıldı. Estetik bulunmayan yapılan maskelendi, mazgallara kadar tüm detaylar düşünüldü, taksicilerden personele kadar herkes bu zirveye kilitlendi. Tabii böylesine değişim geçiren kent mizahşörlerin de diline düştü.
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Şakalar peş peşe geldi.
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Kuğulu Park bile zirveye hazır!
Her şey muntazam olmalı.
Ortam epey bürokratik...
Biraz da ülke gerçekleri...
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Yorumlar da oldukça manidardı.
Atlı polisler unutulmadı.
Ay bile zirveye hazırlandı.
Macron da en çok konuşulan konuklardan oldu.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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