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Ankara'nın Tatlı NATO Zirvesi Telaşını Diline Dolayarak Güldüren Kişiler

Ankara'nın Tatlı NATO Zirvesi Telaşını Diline Dolayarak Güldüren Kişiler

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.07.2026 - 14:09
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Ankara’da 7-8 Temmuz’da düzenlenecek NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde başkentte yoğun hazırlıklar yapıldı. Estetik bulunmayan yapılan maskelendi, mazgallara kadar tüm detaylar düşünüldü, taksicilerden personele kadar herkes bu zirveye kilitlendi. Tabii böylesine değişim geçiren kent mizahşörlerin de diline düştü.

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Şakalar peş peşe geldi.

Şakalar peş peşe geldi.
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Kuğulu Park bile zirveye hazır!

Kuğulu Park bile zirveye hazır!
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Her şey muntazam olmalı.

Her şey muntazam olmalı.
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Ortam epey bürokratik...

Ortam epey bürokratik...
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Biraz da ülke gerçekleri...

Biraz da ülke gerçekleri...
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Yorumlar da oldukça manidardı.

Yorumlar da oldukça manidardı.

Atlı polisler unutulmadı.

Atlı polisler unutulmadı.

Ay bile zirveye hazırlandı.

Ay bile zirveye hazırlandı.
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Macron da en çok konuşulan konuklardan oldu.

Macron da en çok konuşulan konuklardan oldu.
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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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