Ankara Garı Katliamı'nın 11. Yılında Anma: 104 Kişi Aynı Noktada Anıldı

Anma öncesinde ortak açıklama yapan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği, 11 yıl önce savaşın karşısında barışı, sömürünün karşısında emeğin hakkını, baskının karşısında demokrasiyi savunmak için Ankara Garı önünde buluşulduğunu hatırlattı. Açıklamada saldırının yalnızca bir katliam olmadığı, barışı, diyaloğu, emeğin haklarını ve demokratik bir ülkede yaşama iradesini hedef aldığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

“DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak çağrısını yaptığımız ‘Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ için bir aradaydık. IŞİD’in çifte bombalı saldırısı sonucunda 104 arkadaşımızı, yoldaşımızı, canımızı yitirdik. 500’den fazla arkadaşımız yaralandı. Aradan 11 yıl geçti; acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ilk günkü kadar diri”

Türkiye'nin çatışmaların sona ermesi için tarihî bir eşikte olduğunu belirten açıklamada, silahların bırakılması ve çatışmaların durması yönünde atılan adımların demokratik gelecek açısından önemli olduğu kaydedildi, ancak kalıcı barışın yalnızca silahların susmasıyla sağlanamayacağı vurgulandı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temeline dayanabileceği ilkesine dikkat çekilen metinde, Kürt sorununun çözümünde demokratik siyaset, eşit yurttaşlık ve temel hakların esas alınması gerektiği belirtildi. Açıklamanın bu bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

“Barış, sadece bir güvenlik meselesine indirgenemez; barış, demokratik ve eşitlikçi bir toplumun inşa sürecidir. Bu sürecin kapsayıcı olması ve toplumun tüm kesimlerinin iradesine dayalı yürütülmesi gerekmektedir”