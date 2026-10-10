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Ankara Garı Katliamı'nın 11. Yılında Anma: 104 Kişi Aynı Noktada Anıldı

Ankara Garı Katliamı'nın 11. Yılında Anma: 104 Kişi Aynı Noktada Anıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
10.10.2026 - 16:24
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Ankara Garı Katliamı'nın 11. yıl dönümünde yaşamını yitiren 104 kişi, katliamın yaşandığı alanda bir kez daha anıldı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği'nin çağrısıyla toplanan kitle Ulus Metrosu'ndan Gar önüne kadar yürüdü, anmaya Yeni Parti ve DEM Parti'nin üst düzey isimleri de katıldı.

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Yürüyüşte aileler kortejin en önündeydi.

Yürüyüşte aileler kortejin en önündeydi.

IŞİD'in 10 Ekim 2015'te Ankara Garı önündeki Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi'ne düzenlediği bombalı saldırıda 104 kişi yaşamını yitirmiş, 500'den fazla kişi yaralanmıştı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği'nin çağrısıyla Ulus Metro çıkışında buluşan kitle, yaşamını yitirenlerin ailelerinin kortejin en önünde yer aldığı bir yürüyüşle Ankara Garı önüne ilerledi. Yürüyüşe demokratik kitle örgütlerinin temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve yurttaşlar katılırken anmada Yeni Partili Özgür Özel ile DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Yeni Parti milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu ve Ali Mahir Başarır, DEM Partili milletvekilleri Mehmet Rüştü Tiryaki, Saruhan Oluç ve Öztürk Türkdoğan da yer aldı. Gar önüne ulaşan kortej saat 10.04'te saygı duruşunda bulundu, ardından saldırıda yaşamını yitiren 104 kişinin isimleri tek tek okundu.

Ortak açıklamada barış vurgusu yapıldı.

Ortak açıklamada barış vurgusu yapıldı.

Anma öncesinde ortak açıklama yapan DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği, 11 yıl önce savaşın karşısında barışı, sömürünün karşısında emeğin hakkını, baskının karşısında demokrasiyi savunmak için Ankara Garı önünde buluşulduğunu hatırlattı. Açıklamada saldırının yalnızca bir katliam olmadığı, barışı, diyaloğu, emeğin haklarını ve demokratik bir ülkede yaşama iradesini hedef aldığı vurgulanırken şu ifadelere yer verildi:

“DİSK, KESK, TMMOB ve TTB olarak çağrısını yaptığımız ‘Emek, Barış ve Demokrasi Mitingi’ için bir aradaydık. IŞİD’in çifte bombalı saldırısı sonucunda 104 arkadaşımızı, yoldaşımızı, canımızı yitirdik. 500’den fazla arkadaşımız yaralandı. Aradan 11 yıl geçti; acımız ilk günkü kadar taze, öfkemiz ilk günkü kadar diri”

Türkiye'nin çatışmaların sona ermesi için tarihî bir eşikte olduğunu belirten açıklamada, silahların bırakılması ve çatışmaların durması yönünde atılan adımların demokratik gelecek açısından önemli olduğu kaydedildi, ancak kalıcı barışın yalnızca silahların susmasıyla sağlanamayacağı vurgulandı. Uluslararası Çalışma Örgütü'nün evrensel ve kalıcı bir barışın ancak sosyal adalet temeline dayanabileceği ilkesine dikkat çekilen metinde, Kürt sorununun çözümünde demokratik siyaset, eşit yurttaşlık ve temel hakların esas alınması gerektiği belirtildi. Açıklamanın bu bölümünde şu ifadeler kullanıldı:

“Barış, sadece bir güvenlik meselesine indirgenemez; barış, demokratik ve eşitlikçi bir toplumun inşa sürecidir. Bu sürecin kapsayıcı olması ve toplumun tüm kesimlerinin iradesine dayalı yürütülmesi gerekmektedir”

Sorumluların yargılanması için mücadele sürecek.

Sorumluların yargılanması için mücadele sürecek.

Açıklamanın demokrasiye ayrılan bölümünde, 10 Ekim 2015'te yaşamını yitirenlerin düşünce ve ifade özgürlüğü, örgütlenme ve toplanma hakkı ile farklı kimliklerin eşit yurttaşlar olarak bir arada yaşayabilmesi için mitingde bulunduğu hatırlatıldı. Saldırının emekçilerin barış ve demokrasi talebini susturmayı hedeflediği ifade edilen metinde, bugün artan yoksulluğa, gelir dağılımındaki adaletsizliğe ve emekçilerin yaşadığı ekonomik sorunlara da değinildi:

“Demokrasi, sandıktaki seçime indirgenemez. Demokratik ortam; konuşabildiğimiz, örgütlenebildiğimiz, itiraz edebildiğimiz, farklı kimliklerimizle eşit ve özgürce var olabildiğimiz bir düzendir”

“10 Ekim’i unutmadık, unutturmayacağız” başlığını taşıyan son bölümde barışın eşit, özgür ve bir arada yaşama arzusu, adaletin ise herkes için özgür ve şiddetsiz bir yaşamın koşulu olduğu vurgulandı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim-Der, katliamın tüm sorumlularının açığa çıkarılması ve ihmali olan kamu görevlilerinin yargılanması için mücadeleyi sürdüreceklerini duyurdu.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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