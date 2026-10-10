Ankara Garı Katliamı'nın 11. Yılında Anma: 104 Kişi Aynı Noktada Anıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Ankara Garı Katliamı'nın 11. yıl dönümünde yaşamını yitiren 104 kişi, katliamın yaşandığı alanda bir kez daha anıldı. DİSK, KESK, TMMOB, TTB ve 10 Ekim Barış Derneği'nin çağrısıyla toplanan kitle Ulus Metrosu'ndan Gar önüne kadar yürüdü, anmaya Yeni Parti ve DEM Parti'nin üst düzey isimleri de katıldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yürüyüşte aileler kortejin en önündeydi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ortak açıklamada barış vurgusu yapıldı.
Sorumluların yargılanması için mücadele sürecek.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın