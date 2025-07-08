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Ankara’dan ‘Ara Seçim’ Kulisi: “CHP’de 20 Milletvekili İstifa Edecek”

Ankara’dan ‘Ara Seçim’ Kulisi: “CHP’de 20 Milletvekili İstifa Edecek”

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 08:57

Gazeteci Hilal Köylü, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) kulislerinde, 'ara seçim' için 20 milletvekilinin istifa etmesinin konuşulduğunu aktardı. Hilal Köylü, iktidarın ara seçimi yaptırtmama ihtimaline karşı da CHP'nin, Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun adaylığı sürecindeki gibi her yere sandıklar kurmayı planladığını yazdı.

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CHP, AKP hükümetini ara seçime zorlayacak hamleler üzerinde çalışıyor.

CHP, AKP hükümetini ara seçime zorlayacak hamleler üzerinde çalışıyor.

Gazeteci Hilal Köylü, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, CHP kulislerinde 'erken seçim' gündemine ilişkin olarak konuşulanları aktardı. 

CHP'de 'ara seçim' için 20 milletvekilinin istifa emesinin gündemde olduğunu iddia eden Hilal Köylü'nün anlattığına göre, ana muhalefet partisinin seçim stratejisi şu şekilde:

“CHP lideri Özgür Özel, bu çağrı üzerinde duracaklarını, daha da büyüteceklerini söylüyor.

'Seçim nasıl olacak?' soruları var kulislerde... Olabilir, niye olmasın? 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 30 ay geçtikten sonra seçim yapılabiliyor. Ara seçim olabiliyor. Milletvekilleri istifa edebiliyor, istifa edilen bölgelerde seçim tekrarlanabiliyor. Ne olur böyle bir şey olursa? CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hâkimiyetini tekrar gösterebilir, hem halk nezdinde hem de iktidar nezdinde.

İktidar cephesi diyor ki; 'Milletvekilleri istifa etse bile TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Bizim orada çoğunluğumuz var. Biz onay vermeyiz, seçim yaptırtmayız CHP'ye' diyor.

CHP ise 'Tamam yaptırtmayın, biz yine sandığı halkın önüne koyarız, halkı sandıkla buluştururuz' diyor. Böyle bir strateji üzerinde çalışılıyor. Nasıl olacak bu? 'E biz bunu yaptık? Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaptık. Her yere sandık koyduk, halk sandıklara koştu. Şimdi de koşar' diyorlar.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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