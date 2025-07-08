Ankara’dan ‘Ara Seçim’ Kulisi: “CHP’de 20 Milletvekili İstifa Edecek”

Gazeteci Hilal Köylü, YouTube kanalında yaptığı değerlendirmede, CHP kulislerinde 'erken seçim' gündemine ilişkin olarak konuşulanları aktardı.

CHP'de 'ara seçim' için 20 milletvekilinin istifa emesinin gündemde olduğunu iddia eden Hilal Köylü'nün anlattığına göre, ana muhalefet partisinin seçim stratejisi şu şekilde:

“CHP lideri Özgür Özel, bu çağrı üzerinde duracaklarını, daha da büyüteceklerini söylüyor.

'Seçim nasıl olacak?' soruları var kulislerde... Olabilir, niye olmasın? 14 Mayıs 2023 seçimlerinin ardından 30 ay geçtikten sonra seçim yapılabiliyor. Ara seçim olabiliyor. Milletvekilleri istifa edebiliyor, istifa edilen bölgelerde seçim tekrarlanabiliyor. Ne olur böyle bir şey olursa? CHP tekrar psikolojik üstünlüğünü, sahadaki hâkimiyetini tekrar gösterebilir, hem halk nezdinde hem de iktidar nezdinde.

İktidar cephesi diyor ki; 'Milletvekilleri istifa etse bile TBMM Genel Kurulu'nda onaylanması gerekiyor. Bizim orada çoğunluğumuz var. Biz onay vermeyiz, seçim yaptırtmayız CHP'ye' diyor.

CHP ise 'Tamam yaptırtmayın, biz yine sandığı halkın önüne koyarız, halkı sandıkla buluştururuz' diyor. Böyle bir strateji üzerinde çalışılıyor. Nasıl olacak bu? 'E biz bunu yaptık? Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecinde yaptık. Her yere sandık koyduk, halk sandıklara koştu. Şimdi de koşar' diyorlar.'