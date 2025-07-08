DEM Parti’nin Abdullah Öcalan Hakkındaki İsteği Belli Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da yer aldı.

Hafta sonu İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Külliye’ye gitmeden önce DEM Genel Merkezinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelmişti.