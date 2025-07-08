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DEM Parti’nin Abdullah Öcalan Hakkındaki İsteği Belli Oldu

DEM Parti’nin Abdullah Öcalan Hakkındaki İsteği Belli Oldu

HDP
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
08.07.2025 - 08:32 Son Güncelleme: 08.07.2025 - 09:46

DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de Öcalan’ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan’a ilettikleri öğrenildi.

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DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde DEM Parti İmralı heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ile Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar’ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Yaklaşık bir saat süren kabulde, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Âlâ da yer aldı.

Hafta sonu İmralı’ya giderek Öcalan ile görüşen Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Külliye’ye gitmeden önce DEM Genel Merkezinde Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile bir araya gelmişti.

DEM Parti’nin Abdullah Öcalan talebi:

DEM Parti’nin Abdullah Öcalan talebi:

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; DEM heyetinin Erdoğan’dan bir isteği olduğu öğrenildi. Buna göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de Öcalan’ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan’a ilettikleri öğrenildi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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