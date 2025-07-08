DEM Parti’nin Abdullah Öcalan Hakkındaki İsteği Belli Oldu
DEM Parti heyeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de Öcalan’ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan’a ilettikleri öğrenildi.
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DEM Parti, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü.
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DEM Parti’nin Abdullah Öcalan talebi:
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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