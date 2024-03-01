Ankara’da Nefes Nefese Yarış: Son Anketten İlginç Sonuçlar
Ankara’da Nefes Nefese Yarış: Son Anketten İlginç Sonuçlar
Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partilerin çalışmaları devam ederken, anket şirketleri de yaptıkları araştırmaları paylaşmaya devam ediyor. Yerel seçimde CHP ile Cumhur İttifakı’nın adayının kıyasıya yarışacağı Ankara için yapılan son anket paylaşıldı. ALF Araştırma’nın paylaştığı ankette Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un 3,9 puan önünde çıktı.
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CHP’li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve adayı Mansur Yavaş, yeni dönemde de koltuğunu korumak için seçim çalışmalarına hız vermiş durumda. Cumhur İttifakı’nın adayı Turgut Altınok ise Mansur Yavaş’tan koltuğu kapmak istiyor.
Ankara’da iki adayın da seçim çalışmaları sürerken, son paylaşılan ankette ilginç sonuçlar ortaya çıktı.
ALF Araştırma’nın 21-25 Şubat tarihlerleri arasında 2 bin 700 kişiyle gerçekleştiği ankette katılımcalara “31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşecek yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?” sorusu soruldu.
Ankete katılanların yüzde 41,4’ü Mansur Yavaş’a oy vereceğini söylerken, Turgut Altınok ise yüzde 37,5’te kaldı.
İYİ Parti’nin adayı Cengiz Topel yüzde 6,4 oy alırken, YRP’nin adayı Suat Kılıç 2.3, Zafer Partisi’nin adayı Bartu Soral ise yüzde 2.1 oy oranına ulaştı.
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Ankara’da, son yapılan yerel seçimlerde Mansur Yavaş yüzde 50,93 oy almış, Cumhur İttifakı’nın adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,12 oy oranına ulaşmıştı.
Araştırma şirketinin paylaşımı 👇
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