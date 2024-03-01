Ankara’da Nefes Nefese Yarış: Son Anketten İlginç Sonuçlar

Yaklaşan yerel seçimlerle ilgili partilerin çalışmaları devam ederken, anket şirketleri de yaptıkları araştırmaları paylaşmaya devam ediyor. Yerel seçimde CHP ile Cumhur İttifakı’nın adayının kıyasıya yarışacağı Ankara için yapılan son anket paylaşıldı. ALF Araştırma’nın paylaştığı ankette Mansur Yavaş, Turgut Altınok’un 3,9 puan önünde çıktı.