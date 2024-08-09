Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Ankara’da Köpek Katliamı İddiası: Belediye Açıklamasına HAYTAP Video ile Cevap Verdi

Ankara’da Köpek Katliamı İddiası: Belediye Açıklamasına HAYTAP Video ile Cevap Verdi

Ankara
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
09.08.2024 - 13:55

Ankara’nın Altındağ ilçesinde sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılarak öldürülüp toplu mezara gönüldüğü iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Belediye, yaptığı açıklamada gömülen köpeklerin ölümünün doğal yollardan gerçekleştiğini açıkladı ancak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yayınladığı video ile belediyenin yalan söylediğini iddia etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Türkiye’de çok tartışılan hayvan hakları yasasına ek tasarı maddesi, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.

Türkiye’de çok tartışılan hayvan hakları yasasına ek tasarı maddesi, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.

Yasa sonrasında bazı kentlerden belediyelerin toplu ölümler yaptığına dair iddialar da gelmişti.

Yasa sonrasında bazı kentlerden belediyelerin toplu ölümler yaptığına dair iddialar da gelmişti.

Son olarak Ankara’nın Altındağ ilçesinde belediyenin barınakta bulunan sokak köpeklerini öldürdüğü ve toplu olarak mezarlara gömdüğü iddia edilmişti.

Son olarak Ankara’nın Altındağ ilçesinde belediyenin barınakta bulunan sokak köpeklerini öldürdüğü ve toplu olarak mezarlara gömdüğü iddia edilmişti.

Belediye, sosyal medyadaki görüntüler sonrasında açıklamada bulundu ve gömülen köpeklerin doğal yolla öldüğünü iddia etti.

Belediye, sosyal medyadaki görüntüler sonrasında açıklamada bulundu ve gömülen köpeklerin doğal yolla öldüğünü iddia etti.

Altındağ Belediyesi’nin açıklaması👇

Altındağ Belediyesi’nin açıklaması👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından paylaşılan videoda ise belediyenin açıklaması yalanlandı.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından paylaşılan videoda ise belediyenin açıklaması yalanlandı.

“Altındağ Belediyesi görüntülere yansıyan katliamı doğal ölüm, trafik kazası gibi kendisinden beklediğimiz yalan beyanatlar ile geçiştirmeye çalışmaktadır. Veterinerlerimizin incelediği bu videoya dikkatli bakarsanız masum canımızın çok yeni öldüğünü hatta kalbinin son atışları olduğunu görebilirsiniz. Bu video belediyeyi yalanlamak için yeterlidir.”

“Altındağ Belediyesi görüntülere yansıyan katliamı doğal ölüm, trafik kazası gibi kendisinden beklediğimiz yalan beyanatlar ile geçiştirmeye çalışmaktadır. Veterinerlerimizin incelediği bu videoya dikkatli bakarsanız masum canımızın çok yeni öldüğünü hatta kalbinin son atışları olduğunu görebilirsiniz. Bu video belediyeyi yalanlamak için yeterlidir.”

HASSAS GÖRÜNTÜ: HAYTAP’ın paylaştığı video 👇

Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada sokak hayvanları katliamına bir an önce son verilmesi gerektiğini paylaşıldı.

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
110
12
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın