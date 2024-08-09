Ankara’da Köpek Katliamı İddiası: Belediye Açıklamasına HAYTAP Video ile Cevap Verdi
Ankara’da Köpek Katliamı İddiası: Belediye Açıklamasına HAYTAP Video ile Cevap Verdi
Ankara’nın Altındağ ilçesinde sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılarak öldürülüp toplu mezara gönüldüğü iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Belediye, yaptığı açıklamada gömülen köpeklerin ölümünün doğal yollardan gerçekleştiğini açıkladı ancak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yayınladığı video ile belediyenin yalan söylediğini iddia etti.
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Türkiye’de çok tartışılan hayvan hakları yasasına ek tasarı maddesi, geçtiğimiz günlerde Meclis’ten geçerek yasalaşmıştı.
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Yasa sonrasında bazı kentlerden belediyelerin toplu ölümler yaptığına dair iddialar da gelmişti.
Son olarak Ankara’nın Altındağ ilçesinde belediyenin barınakta bulunan sokak köpeklerini öldürdüğü ve toplu olarak mezarlara gömdüğü iddia edilmişti.
Belediye, sosyal medyadaki görüntüler sonrasında açıklamada bulundu ve gömülen köpeklerin doğal yolla öldüğünü iddia etti.
Altındağ Belediyesi’nin açıklaması👇
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Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) tarafından paylaşılan videoda ise belediyenin açıklaması yalanlandı.
“Altındağ Belediyesi görüntülere yansıyan katliamı doğal ölüm, trafik kazası gibi kendisinden beklediğimiz yalan beyanatlar ile geçiştirmeye çalışmaktadır. Veterinerlerimizin incelediği bu videoya dikkatli bakarsanız masum canımızın çok yeni öldüğünü hatta kalbinin son atışları olduğunu görebilirsiniz. Bu video belediyeyi yalanlamak için yeterlidir.”
HASSAS GÖRÜNTÜ: HAYTAP’ın paylaştığı video 👇
Ankara Tabip Odası’ndan yapılan açıklamada sokak hayvanları katliamına bir an önce son verilmesi gerektiğini paylaşıldı.
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