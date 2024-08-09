Ankara’da Köpek Katliamı İddiası: Belediye Açıklamasına HAYTAP Video ile Cevap Verdi

Ankara’nın Altındağ ilçesinde sokak köpeklerinin belediye tarafından toplatılarak öldürülüp toplu mezara gönüldüğü iddiası ortalığı ayağa kaldırdı. Belediye, yaptığı açıklamada gömülen köpeklerin ölümünün doğal yollardan gerçekleştiğini açıkladı ancak Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) yayınladığı video ile belediyenin yalan söylediğini iddia etti.