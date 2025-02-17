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Ankara'da Fay Hattı Var mı? Ankara'da Deprem Açısından En Riskli İlçeler Hangileri?

Ankara'da Fay Hattı Var mı? Ankara'da Deprem Açısından En Riskli İlçeler Hangileri?

Ankara
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
17.02.2025 - 14:03

Ankara'da 17 Şubat 2025’te meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, şehirdeki deprem riskiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. 'Ankara'da fay hattı var mı?' sorusu, deprem sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Başkent, doğrudan büyük bir aktif fay hattı üzerinde yer almasa da, çevresindeki faylardan dolaylı olarak etkilenebiliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre mesafede olsa da, zaman zaman Ankara’da da sarsıntılar hissedilebiliyor. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? Hangi bölgeler daha riskli? İşte detaylar...

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Ankara'da Fay Hattı Var mı?

Ankara'da Fay Hattı Var mı?

Ankara, Türkiye'nin deprem açısından daha düşük riskli bölgelerinden biri olarak kabul edilir. Şehir merkezinden geçen büyük bir aktif fay hattı bulunmamaktadır. Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı ve Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Yusuf Kağan Kadıoğlu, 13 Mart 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, 'Ankara'da aktif tektonik fay hattımız yok. Böyle 7'nin üzerinde, 6'nın üzerinde doğrudan ilin üstünden geçen bir fay hattımız bulunmamaktadır' şeklinde ifade etmiştir.

Ankara Çevresinde Fay Hattı Var mı?

Ankara Çevresinde Fay Hattı Var mı?

Ankara'nın çevresinde bazı fay hatları bulunmaktadır. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı, Ankara'ya yaklaşık 100 kilometre uzaklıkta yer alır ve bu nedenle dolaylı olarak şehri etkileyebilir. Ayrıca, Bala civarında da bir fay hattı mevcuttur. 2003, 2005 ve 2007 yıllarında bu bölgede meydana gelen 5 büyüklüğünde depremler, özellikle zayıf yapılı binalarda hasara yol açmıştır.

Ankara'da Hangi İlçeler Deprem Açısından Riskli?

Ankara'da Hangi İlçeler Deprem Açısından Riskli?

Ankara'da deprem riski bulunan ilçeler arasında Demetevler, Çamlıdere, Kazan ve Kızılcahamam öne çıkmaktadır.

Ankara'da Kaç Büyüklüğünde Deprem Oldu?

Ankara'da Kaç Büyüklüğünde Deprem Oldu?

17 Şubat 2025 tarihinde saat 13:20'de Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 11.48 kilometre olarak kaydedilmiştir. Bu sarsıntı, çevre illerden de hissedilmiş olup, herhangi bir can veya mal kaybına yol açmadığı bildirilmiştir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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