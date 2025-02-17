Ankara'da Fay Hattı Var mı? Ankara'da Deprem Açısından En Riskli İlçeler Hangileri?

Ankara'da 17 Şubat 2025’te meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, şehirdeki deprem riskiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. 'Ankara'da fay hattı var mı?' sorusu, deprem sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Başkent, doğrudan büyük bir aktif fay hattı üzerinde yer almasa da, çevresindeki faylardan dolaylı olarak etkilenebiliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre mesafede olsa da, zaman zaman Ankara’da da sarsıntılar hissedilebiliyor. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? Hangi bölgeler daha riskli? İşte detaylar...