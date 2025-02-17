Ankara'da Fay Hattı Var mı? Ankara'da Deprem Açısından En Riskli İlçeler Hangileri?
Ankara'da Fay Hattı Var mı? Ankara'da Deprem Açısından En Riskli İlçeler Hangileri?
Ankara'da 17 Şubat 2025’te meydana gelen 3.5 büyüklüğündeki deprem, şehirdeki deprem riskiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi. 'Ankara'da fay hattı var mı?' sorusu, deprem sonrası vatandaşların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Başkent, doğrudan büyük bir aktif fay hattı üzerinde yer almasa da, çevresindeki faylardan dolaylı olarak etkilenebiliyor. Kuzey Anadolu Fay Hattı, şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre mesafede olsa da, zaman zaman Ankara’da da sarsıntılar hissedilebiliyor. Peki, Ankara deprem bölgesi mi? Hangi bölgeler daha riskli? İşte detaylar...
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Ankara'da Fay Hattı Var mı?
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Ankara Çevresinde Fay Hattı Var mı?
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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