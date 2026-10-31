Android 12 ve Üzeri Telefonları Arka Planda Çökerten Ölüm SMS'i Açığı Ortaya Çıktı

Google, güvenlik sorunu araştırmacılar tarafından mayıs ayında rapor edildiğinde iddiaları reddetmişti. Android mühendislik ekibi ise Android 14 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlar için son ekim ayı güvenlik güncellemesiyle problemi düzeltti. Düzeltme yöntemi, potansiyel olarak zararlı 20 mesajdan birini tanıyıp işlemeye çalışmak yerine anında silmeye dayanıyor. Daha eski telefonlar savunmasız kalmaya devam ederken Android 13 veya daha eski sürümlü cihaz sahiplerinin yapabileceği pek bir şey yok. Daha güncel bir telefon kullananların ise ayarlar bölümünden Google'ın ekim ayı güvenlik yamasını kontrol edip güncellemeyi yüklemesi tavsiye ediliyor.