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Android 12 ve Üzeri Telefonları Arka Planda Çökerten Ölüm SMS'i Açığı Ortaya Çıktı

Android 12 ve Üzeri Telefonları Arka Planda Çökerten Ölüm SMS'i Açığı Ortaya Çıktı

Google Android
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
31.10.2026 - 17:18
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Güvenlik araştırmacısı Mark Blaszczyk, Android telefonları etkileyen yeni bir güvenlik açığı keşfetti. Ölüm SMS'i adı verilen açıkta kullanıcının mesaja dokunması bile gerekmiyor. Google sorunu başta kabul etmemişti ancak ekim ayı güvenlik güncellemesinde bir düzeltme yayınladı.

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Zararlı mesaj arka planda işleniyor.

Zararlı mesaj arka planda işleniyor.

Güvenlik araştırmacısı Mark Blaszczyk, Android 12 ve üzeri işletim sistemine sahip telefonları etkileyen kritik bir güvenlik açığı ortaya çıkardı. Ölüm SMS'i ya da İngilizce adıyla SMS of Death denilen açık, cihazın telefon altyapısının özel olarak kurgulanmış bir WAP Push SMS mesajını doğru şekilde işleyememesinden kaynaklanıyor. Zararlı mesaj gelen kutusunda görünmüyor ve Android tarafından arka planda işlenmeye çalışılırken telefon görüşmelerinin aniden kesilmesine, cihazın hücresel servisi durdurmasına yol açıyor. Benzer formattaki mesajlar art arda alınırsa cihaz tamamen kullanılamaz hale geliyor ve çöken telefonu kurtarmak için teknik destek gerekiyor.

Kullanıcının hiçbir şey yapması gerekmiyor.

Kullanıcının hiçbir şey yapması gerekmiyor.

Araştırmacının aktardığına göre tehlikenin en korkutucu yanı kurbanın hiçbir şey yapmasına gerek kalmaması. Standart bir kimlik avı saldırısı olmadığı için kullanıcının herhangi bir bağlantıya tıklaması da gerekmiyor. Yapılan testlerde sorunun Google Pixel ve Samsung Galaxy telefonlarında bulunduğu tespit edildi. Android 12 veya sonraki bir sürümü çalıştıran tüm cihazlar ise risk altında.

Google düzeltmeyi ekimde yayınladı.

Google düzeltmeyi ekimde yayınladı.

Google, güvenlik sorunu araştırmacılar tarafından mayıs ayında rapor edildiğinde iddiaları reddetmişti. Android mühendislik ekibi ise Android 14 ve sonraki sürümleri çalıştıran tüm cihazlar için son ekim ayı güvenlik güncellemesiyle problemi düzeltti. Düzeltme yöntemi, potansiyel olarak zararlı 20 mesajdan birini tanıyıp işlemeye çalışmak yerine anında silmeye dayanıyor. Daha eski telefonlar savunmasız kalmaya devam ederken Android 13 veya daha eski sürümlü cihaz sahiplerinin yapabileceği pek bir şey yok. Daha güncel bir telefon kullananların ise ayarlar bölümünden Google'ın ekim ayı güvenlik yamasını kontrol edip güncellemeyi yüklemesi tavsiye ediliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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