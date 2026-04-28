Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'dan Kul Hakkı Vurgusu

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya'dan Kul Hakkı Vurgusu

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
28.04.2026 - 16:55

Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya, Anayasa Mahkemesinin (AYM) 64. Kuruluş Yıl Dönümü'nde konuştu. Şaban Kazdal’ın AYM üyeliğine seçilmesiyle yapacağı ant içme töreninde Özkaya'nın hakimlere yönelik yaptığı 'kul hakkı' çıkışı dikkatlerden kaçmadı.

Özkaya, bireysel başvuru sisteminin kabulünden bu yana Anayasa Mahkemesine yapılan toplam başvuru sayısının 700 bini geçtiğini açıkladı.

Özkaya, bireysel başvuru sisteminin kabulünden bu yana Anayasa Mahkemesine yapılan toplam başvuru sayısının 700 bini geçtiğini açıkladı.

Özkaya, hâkim ve savcıların tanıklar, avukatlar ve görevleri gereği iletişim kurdukları kişilerle ilişkilerinde sabırlı, nazik ve vakur olmaları gerektiğini söyledi. İş yükü ya da zaman baskısının usul hatasına gerekçe olamayacağını vurguladı.

Özkaya hakimleri şöyle uyardı;

'Üzerlerinde kul hakkı olmamalıdır. Kul hakkı çok önemlidir, ibadetle affolmaz. Dolayısıyla bir gram helalin yıllarca peşinden koşmalı, meccanen bir ton haram gelecek olsa ona sırtını çevirmelidirler.

Unutmayalım ki, haram kazancı Cenabıallah düzgün bir yere sarf ettirmez. Ayrıca şunu da bilelim ki, haram yiyen insanların gönül gözleri gerçeği göremez. Zira bir ağızda, midede haram lokma olduğu sürece o ağzın, o midenin sahibinin basireti her tarafa kapalıdır. Haram ile abad olanın sonu berbat olur.'

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
