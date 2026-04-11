Anadolu Rock Rüzgarını Yeniden Estiren Modern Zaman Grupları

Ceren Özer
11.04.2026 - 16:01

Bazen eski bir plak cızırtısında Barış Abi’nin sesi yükselir, Cem Karaca “Tamirci Çırağı” derken tüylerimiz diken diken olur ya… İşte o ruh ölmedi, sadece kıyafet değiştirdi! 😎Son yıllarda Anadolu’nun o kadim ezgilerini alıp modern sound’larla, synthesizer’larla ve saykodelik soslarla harmanlayan gruplar dünyayı kasıp kavuruyor. İşte 'Anadolu Rock bitti' diyenleri haksız çıkaran o şahane oluşumlar:

Altın Gün

Hollanda merkezli grup, 70’lerin Anadolu Rock ve funk sound'unu modern synthesizer'lar ve güçlü bas gitar yürüyüşleriyle birleştirerek bu türü dünya çapında festivallere taşımış.

Gaye Su Akyol

Gaye Su Akyol için 'Anadolu Rock’ın fütüristik kraliçesi' desek abartmış olmayız. Müziği hem çok bizden hem de çok başka bir dünyadan.

Lalalar

Eğer 70’lerin o kirli gitar tonlarını ve karanlık atmosferini seviyorsan Lalalar tam senin kalemin. Elektronik altyapıları öyle bir kullanıyorlar ki kendinizi bir anda eski bir Türk filminin aksiyon sahnesinde gibi hissedebilirsiniz.

Emre Fel

Son zamanlarda sosyal medyada mutlaka denk gelmişsindir. Emre Fel, o devasa vokal tekniği ve besteleriyle Anadolu Rock’ın altın çağını 2020’lere ışınlıyor. Barış Manço ve Cem Karaca’nın o vakur duruşunu özleyenler buraya!

Islandman

Biraz meditasyon, biraz dans, biraz da Anadolu mistisizmi… Tolga Böyük ve ekibi, bağlamayı alıp elektronik bir rüyanın içine hapsediyor. Festival ruhunu evine getirmek isteyenler için birebir.

Baba Zula

Onlar aslında bu işin 'piri' sayılır ama her daim modern kalmayı başarıyorlar. Elektro sazı 'wah-wah' pedallarıyla ağlatan, sahne şovlarıyla aklınızı başınızdan alan bir ekip. Anadolu’nun köklerinden beslenip bunu en kafa açıcı şekilde sunuyorlar. Onları dinlerken halay çekmekle transa girmek arasında gidip gelebilirsiniz!

Hey! Douglas

Aslında bir prodüktör projesi ama Anadolu Rock mirasını dans pistlerine taşıma konusunda üstüne yok.

Modern Anadolu

Geleneksel türküleri yapay zeka destekli prodüksiyon teknikleriyle yeniden yorumlayan ve bu sayede türün teknolojiyle etkileşimini gösteren bir dijital oluşum.

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
