Amirimize Kavuşuyoruz! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Behzat Ç. yarattığı büyük etki sayesinde dijitalde de varlığını sürdürüyor. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi ilk iki sezonuyla yine büyük ilgi görmüş, üçüncü sezon çekimleri de Erdal Beşikçioğlu'nun mesai saatlerinin dışında ayarlanmıştı.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.