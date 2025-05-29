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Amirimize Kavuşuyoruz! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

Amirimize Kavuşuyoruz! Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin Ne Zaman Yayınlanacağı Açıklandı

Behzat Ç
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
29.05.2025 - 15:12

Erdal Beşikçioğlu'nun başrolünde yer aldığı Behzat Ç. yarattığı büyük etki sayesinde dijitalde de varlığını sürdürüyor. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi dizisi ilk iki sezonuyla yine büyük ilgi görmüş, üçüncü sezon çekimleri de Erdal Beşikçioğlu'nun mesai saatlerinin dışında ayarlanmıştı. 

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi'nin ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

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Ekranların sevilen yüzü ve sevilen karakteri Behzat Ç. Blu TV'de yayınlanan yeni hikayesiyle gündemdeydi.

Ekranların sevilen yüzü ve sevilen karakteri Behzat Ç. Blu TV'de yayınlanan yeni hikayesiyle gündemdeydi.

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi Blu TV'de yayınlanan ilk iki sezonuyla da büyük ilgi toplamayı başarmıştı. Üçüncü sezon çekimleri başrol oyuncusu ve Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun mesai saatlerine göre planlanmıştı.

Esra Savcı'nın da döndüğü 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Esra Savcı'nın da döndüğü 3. sezonun ne zaman yayınlanacağı belli oldu.

Merakla beklenen yeni sezon öncesi ilk açıklama geldi. Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi ağustos ayında yayınlanacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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